Mumbai Gold Silver Price Today: या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी तेजी पाहायला मिळाली होती. मात्र, आता दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. देशांतर्गत बाजारात गेल्या आठवड्याभरात सोनं तब्बल 10 हजार रुपयांनी, तर गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे 29 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. आज, 17 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीसह मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये सोन्याचे दर घसरले आहेत. .आज सकाळी 10 वाजताच्या गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 36 हजार 200 रुपयांवर आला आहे. तर 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 24 हजार 850 रुपयांना विकलं जात आहे. 9 नोव्हेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाख 46 हजार 750 रुपये होता. त्या तुलनेत आता सोनं सुमारे 10 हजार 550 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..Maharashtra Weather Update: चक्रीवादळाचं संकट! 13 राज्यांना वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा इशारा; महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढणार?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमहाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे-24 कॅरेट सोनं - 1,36,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,604 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,24,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,470 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,02,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,203 रुपये प्रति ग्रॅमजळगावच्या सराफा बाजारात सोनं 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमला विकलं जात असून हा 2026 मधील सर्वात स्वस्त असल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात चांदीचा दर प्रति किलो 1 लाख 70 हजार रुपयांवर आला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये नोंदवलेल्या उच्चांकाच्या तुलनेत चांदी तब्बल 2 लाख 50 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.सोनं-चांदीचे भाव आणखी स्वस्त होणार?सध्या अमेरिकेतील व्याजदरवाढीची शक्यता, पश्चिम आशियातील तणाव तसेच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील महागाईची आकडेवारी यांचा सोन्या-चांदीच्या दरांवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, दागिन्यांची घटती मागणी आणि सोलर सेलमध्ये चांदीऐवजी पर्यायी सामग्रीचा वापर वाढल्याने चांदीच्या मागणीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.मात्र सध्या सोन्याचे भाव घसरत असले तरी देशांतर्गत बाजारात पुढच्या काळात येणाऱ्या लग्नसराईच्या सीझनमध्ये मागणी वाढल्यास आणि केंद्रीय बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी यामुळे सोन्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.