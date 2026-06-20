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Gold Price Prediction: सोनं वर्षाअखेरीस 500 डॉलरने स्वस्त होणार? Goldman Sachs चा धक्कादायक अंदाज

Gold Rate: Goldman Sachs ने 2026 अखेरीस सोन्याचा अंदाज 5,400 डॉलरवरून 4,900 डॉलरपर्यंत कमी केला. अमेरिकेत व्याजदर वाढण्याच्या शक्यतेमुळे सोन्यावर दबाव येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
Goldman Sachs Predicts $500 Drop in Gold by Year-End

Gold Price Crash Ahead? Goldman Sachs Predicts $500 Drop in Gold by Year-End

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Rate Prediction: 2025 वर्षात सुरू झालेले सोन्याच्या भावतील मोठे चढ-उतार २०२६ वर्षातही कायम आहेत. त्यामुळे सोनं खरेदी करणारे ग्राहक आणि यात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार चांगलेच संभ्रमात आहेत. यातच आता जगातील बहुचर्चित गुंतवणूक संस्था गोल्डमन सॅक्स (Goldman Sachs) ने महत्त्वाचे भाकीत केले आहे.

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