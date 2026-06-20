Gold Price Prediction: सोनं वर्षाअखेरीस 500 डॉलरने स्वस्त होणार? Goldman Sachs चा धक्कादायक अंदाज

Gold Rate Prediction: 2025 वर्षात सुरू झालेले सोन्याच्या भावतील मोठे चढ-उतार २०२६ वर्षातही कायम आहेत. त्यामुळे सोनं खरेदी करणारे ग्राहक आणि यात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार चांगलेच संभ्रमात आहेत. यातच आता जगातील बहुचर्चित गुंतवणूक संस्था गोल्डमन सॅक्स (Goldman Sachs) ने महत्त्वाचे भाकीत केले आहे. .पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यानंतरही सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण सुरूच आहे. या घसरणीमागे अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर व्याजदर वाढविण्याची शक्यता मानली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने सोन्याच्या किमतींबाबतचा आपला अंदाज कमी केला आहे. त्यामुळे 2026 च्या अखेरीस सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होऊ शकते का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; आज किती आहे 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव?.किती भाव होणार?गुंतवणूक बँकेने डिसेंबर 2026 पर्यंत सोन्याच्या किमतीसाठीचा अंदाज प्रति औंस 5,400 डॉलरवरून 4,900 डॉलरपर्यंत खाली आणला आहे. यामुळे भविष्यात सोन्याच्या बाजारात काही प्रमाणात नरमाई राहू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.गोल्डमन सॅक्सच्या विश्लेषकांनी सांगितले की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सोन्याच्या किमतींवर अल्पावधीत दबाव राहू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन कालावधीत सोन्याबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांनी कायम ठेवला आहे. .सद्यपरिस्थिती काय?सध्याच्या परिस्थितीत जून 2026 मध्ये जागतिक बाजारात सोनं सुमारे $4,100 ते $4,300 प्रति औंस आसपास आहे. मात्र जानेवारी 2026 च्या उच्चांक $5,600 पेक्षा सध्या दर घसरलेले आहे. गोल्डमन सॅक्सने 2026 वर्षअखेरीचा अंदाज 5,400 ठेवला होता मात्र आता तो 4,900 डॉलर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस सोन्याच्या दरात नरमाई दिसून येईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. .व्याजदर कपातीची शक्यता कमीअमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने अलीकडील बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. मात्र, वर्षअखेरीस व्याजदर वाढविण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. फेडच्या नव्या संकेतांनंतर ही शक्यता आता 2027 च्या उत्तरार्धापर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते..व्याजदर वाढल्यास सोन्यावर आणखी दबावजर अमेरिकेत महागाई उच्च पातळीवर कायम राहिली आणि फेडने व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय घेतला, तर सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. कारण उच्च व्याजदरांमुळे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण इतर मालमत्तांकडे वळते कारण तया ठिकाणी गुंतवणुकीच्या तुलनेत रिटर्न जास्त मिळतो. त्यामुळे सोन्याची मागणी कमी होऊन दबाव वाढतो. त्यामुळे सोन्याच्या दरात घसरण होते. .Credit Card: 21 क्रेडिट कार्ड, तरीही कर्ज नाही! उलट कमावतो 55,000 रुपये; नेमकं काय आहे सीक्रेट?.ग्राहकांना दिलासासध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये काहीशी नरमाई दिसून येत आहे. तरीही मागील वर्षाच्या तुलनेत दर अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. मात्र, जर पुढील काही महिन्यांत सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी घसरण झाली, तर दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो. विशेषतः लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामाची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना कमी दरांचा फायदा मिळू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.