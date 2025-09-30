Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या भावाने पुन्हा केला नवा विक्रम; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Rate Today in India: शारदीय नवरात्राची सुरुवात 22 सप्टेंबरला झाली आणि त्यानंतर सोन्याच्या भावात झपाट्याने वाढ झाली आहे. आज 30 सप्टेंबरलाही भाव वाढले आहेत. दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 10 ग्रॅमसाठी ₹1,16,560 पर्यंत पोहोचला असून 22 कॅरेटच्या भावातही वाढ झाली आहे. .देशांतर्गत बाजारात वाढती मागणी, जागतिक बाजारातून मिळणारे सकारात्मक संकेत, डॉलरची घसरण, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा आणि सणासुदीतील वाढती खरेदी यामुळे सोन्याचे भाव वाढत आहेत..RBI MPC Meeting: होम लोन, पर्सनल लोन आणि कार लोन पुन्हा स्वस्त होणार? आरबीआयची बैठक सुरू.मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,06,710 प्रति 10 ग्रॅम, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,16,410 आहे. जयपूर, लखनऊ आणि चंदीगडमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,16,560 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेट ₹1,06,860 आहे. अहमदाबाद आणि भोपालमध्ये अनुक्रमे ₹1,16,460 (24 कॅरेट) आणि ₹1,06,760 (22 कॅरेट) दराने व्यवहार सुरू आहेत..RBI Deputy Governor: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती.हैदराबादमध्येही किमती झपाट्याने वाढत असून 22 कॅरेट सोने ₹1,06,710 आणि 24 कॅरेट ₹1,16,410 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे..सोन्यासोबतच चांदीच्या भावातही वाढ दिसून येत आहे. 30 सप्टेंबरला चांदी ₹100 ने वाढून ₹1,50,100 प्रति किलोवर पोहोचली आहे. 29 सप्टेंबरला दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी ₹7,000 ने वाढून ₹1.5 लाख प्रति किलोच्या नव्या उच्चांकावर पोहोचली होती. सणासुदीचा हंगाम सुरु आहे, त्यामुळे तज्ज्ञांचे मत आहे की सोन्याचे भाव येत्या काही दिवसांत आणखी वाढू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.