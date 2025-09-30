Personal Finance

Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या भावाने पुन्हा केला नवा विक्रम; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Rate Today in India: शारदीय नवरात्रात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आज भाव नव्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोने ₹1,16,560 प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट ₹1,06,860 पर्यंत पोहोचले आहे.
राहुल शेळके
Updated on

Gold Rate Today in India: शारदीय नवरात्राची सुरुवात 22 सप्टेंबरला झाली आणि त्यानंतर सोन्याच्या भावात झपाट्याने वाढ झाली आहे. आज 30 सप्टेंबरलाही भाव वाढले आहेत. दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 10 ग्रॅमसाठी ₹1,16,560 पर्यंत पोहोचला असून 22 कॅरेटच्या भावातही वाढ झाली आहे.

