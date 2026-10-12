Gold Price Today: दसऱ्याआधी सोन्याचे भाव घसरले! ग्राहकांना मोठा दिलासा; आजचे 22, 24 कॅरेटचे दर पाहा

Gold rates fall ahead of Dussehra: सोने-चांदीच्या भावातील चढ-उतार सुरूच आहेत. आज म्हणजेच 12 ऑक्टोबर रोजी आठवड्याच्या पहिल्याच देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला पितृपक्षामुळे सोन्याच्या दरात घसरण दिसून येत होती मात्र मागच्या 3 दिवसानंतर सोनं अचानक महागलं. पण आज सोनं स्वस्त झाल्याने दसऱ्याआधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .दिल्लीत सोन्याचे भाव24 कॅरेट सोनं - 1,51,130 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,113 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,855 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,390 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,339 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol Diesel Price: सणासुदीत पेट्रोल-डिझेल महागलं! जिओ-बीपीच्या दरवाढीनंतर सरकारी पंपांवर किती भाव? महाराष्ट्रातील नवे दर पाहा.सोन्याचा भाव12 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,50,980 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 15,098 रुपये इतका आहे. आज सोनं 440 रुपये प्रति तोळा तर 4,400 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,38,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,840 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,324 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,59,658 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,30,634 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,966 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,063 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भाव12 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,40,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.