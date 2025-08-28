Gold Rate Today: गणेशोत्सवात सोन्याच्या भावात तेजी, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

सोने आणि चांदीच्या भावात पुन्हा बदल झाले. पुन्हा एकदा भाव वाढत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १००८८४ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो ११५८७० रुपये इतका झाला आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे ताजे भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया. . शुद्धता भाव (प्रति १० ग्रॅम)२४ कॅरेट सोने १००८८४ रुपये २३ कॅरेट सोने १००४८० रुपये २२ कॅरेट सोने ९२४१० रुपये १८ कॅरेट सोने ७५६६३ रुपये १४ कॅरेट सोने ५९०१७ रुपये .भाव कसा ठरवला जातो?सोने आणि चांदीचे भाव अनेक जागतिक आणि स्थानिक घटकांच्या आधारे दररोज ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या धातूंचे भाव अमेरिकन डॉलरमध्ये निश्चित केल्या जातात, त्यामुळे डॉलर-रुपया विनिमय दराचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होतो. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो किंवा रुपया कमकुवत होतो तेव्हा भारतात सोने आणि चांदी महाग होते. याशिवाय, भारत सोन्याच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे, त्यामुळे आयात शुल्क, जीएसटी आणि स्थानिक करांचा परिणाम थेट ग्राहकांवर पडतो..जागतिक आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती देखील सोने आणि चांदीच्या भावावर परिणाम करते. उदाहरणार्थ, युद्ध, मंदी, चलनवाढ किंवा व्याजदरातील बदल यासारख्या परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्याला सुरक्षित पर्याय मानतात, ज्यामुळे त्याच्या किमती वाढतात. दुसरीकडे, जेव्हा परिस्थिती स्थिर राहते तेव्हा किमती घसरू शकतात. भारतासारख्या देशांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्याचाही मोठा परिणाम होतो. लग्न, सण आणि शुभ प्रसंगी सोन्याची मोठी मागणी असते, ज्यामुळे किमती वाढतात..महागाई आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सोने हे सुरक्षित आणि चांगले परतावा देणारे साधन मानले जाते. जेव्हा महागाई वाढते किंवा शेअर बाजार आणि इतर मालमत्तांमध्ये जोखीम जास्त असते तेव्हा लोक सोन्यात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. याशिवाय, जेव्हा विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँका त्यांच्या साठ्यात सोने जोडतात तेव्हा जागतिक स्तरावर मागणी वाढते आणि किमती वाढतात. अशाप्रकारे, असे म्हणता येईल की सोने आणि चांदीच्या किमती डॉलरच्या चढउतारांवर, कर, आयात शुल्क, जागतिक परिस्थिती, स्थानिक मागणी आणि गुंतवणूकदारांच्या वर्तनावर अवलंबून असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.