Gold Rate Today: गणेशोत्सवात सोन्याच्या भावात तेजी, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : सोने आणि चांदीचे भाव अनेक जागतिक आणि स्थानिक घटकांच्या आधारे दररोज ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या धातूंचे भाव अमेरिकन डॉलरमध्ये निश्चित केल्या जातात, त्यामुळे डॉलर-रुपया विनिमय दराचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होतो.
Gold Rate Today
Gold Rate Todayesakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोने आणि चांदीच्या भावात पुन्हा बदल झाले. पुन्हा एकदा भाव वाढत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १००८८४ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो ११५८७० रुपये इतका झाला आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे ताजे भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया.

Gold Rate
Silver

