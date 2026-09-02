Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात सलग सहाव्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात आजचा ताजा भाव किती? जाणून घ्या

Gold Price in Delhi, Mumbai and Pune: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सोन्याच्या दरातील घसरण सलग सहाव्या दिवशीही कायम राहिली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सुरुवातीच्या व्यवहारात 24 कॅरेट सोन्याच्या फ्युचर्स दरात १.२६ टक्क्यांची घसरण झाली. सोन्याचा दर तब्बल १,९०८ रुपयांनी कमी होऊन प्रति १० ग्रॅम १,४९,८२१ रुपयांवर आला. मागील सत्रात हा दर १,५१,७२९ रुपये होता..बुलियन बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५०,३१० रुपये होता. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४,३३१.३० डॉलरवर पोहोचला आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारातही सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, ९९.९ टक्के शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव सर्व करांसह प्रति १० ग्रॅम १,५८,२०० रुपयांवर आला..गेल्या काही दिवसांत मोठी घसरणमंगळवारी सोन्याच्या दरात सलग पाचव्या दिवशी घसरण नोंदवण्यात आली होती. त्यावेळी दिल्लीमध्ये सोन्याचा दर २,७०० रुपयांनी कमी होऊन १,५८,२०० रुपयांवर आला होता. गेल्या पाच सत्रांत सोन्याच्या दरात एकूण ८,९०० रुपयांची म्हणजेच ५.३ टक्क्यांची घसरण झाली होती. २५ ऑगस्ट रोजी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅमसाठी १,६७,१०० रुपये होता..Gold Silver News : सोने चांदी आणखी उतरणार? महिन्याची सुरूवात दरातील घसरणीने, जाणून घ्या आठवड्यातील दर.आंतरराष्ट्रीय बाजारातही विक्रीचा दबाव दिसून आला. स्पॉट गोल्डचा भाव ८०.६१ डॉलर म्हणजेच सुमारे २ टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस ४,३६८.५८ डॉलरवर आला होता. बाजारातील मागणी कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी आपली पोझिशन्स कमी केल्याचे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. .प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दरशहर\t २४ कॅरेट\t २२ कॅरेट\t १८ कॅरेटदिल्ली\t ₹१,५२,१७० ₹१,३९,५००\t ₹१,१४,१७०मुंबई\t ₹१,५२,०२० ₹१,३९,३५०\t ₹१,१४,०२०पुणे\t ₹१,५२,०२०\t ₹१,३९,३५०\t ₹१,१४,०२०नागपूर\t₹१,५२,०२०\t₹१,३९,३५०\t₹१,१४,०२०नाशिक\t₹१,१४,०२०\t₹१,१४,३८०\t₹१,१४,०५० .दरम्यान, सोन्याच्या दरातील पुढील हालचाल अमेरिका-इराण तणाव, जागतिक बाजारातील विक्रीचा दबाव, डॉलरची स्थिती आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.