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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात सलग सहाव्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात आजचा ताजा भाव किती? जाणून घ्या

MCX Gold Price : २४ कॅरेट सोन्याचा फ्युचर्स दर १,९०८ रुपयांनी घसरून ₹१,४९,८२१ प्रति १० ग्रॅमवर आला आहे. सोन्याच्या दरातील घसरण सलग सहाव्या दिवशी कायम असून, गेल्या पाच सत्रांत भावात ₹८,९०० म्हणजेच ५.३ % घट झाली आहे.
Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात सलग सहाव्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात आजचा ताजा भाव किती? जाणून घ्या
Yashwant Kshirsagar
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Gold Price in Delhi, Mumbai and Pune: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सोन्याच्या दरातील घसरण सलग सहाव्या दिवशीही कायम राहिली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सुरुवातीच्या व्यवहारात 24 कॅरेट सोन्याच्या फ्युचर्स दरात १.२६ टक्क्यांची घसरण झाली. सोन्याचा दर तब्बल १,९०८ रुपयांनी कमी होऊन प्रति १० ग्रॅम १,४९,८२१ रुपयांवर आला. मागील सत्रात हा दर १,५१,७२९ रुपये होता.

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