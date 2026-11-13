Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव

Gold Silver Rate Today: सोन्याच्या किमतींमधील घसरण सुरूच असून, सलग तिसऱ्या सत्रात सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. ताज्या घसरणीत सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅममागे २,२०० रुपयांनी घसरला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सराफा बाजारात ९९.९ टक्के शुद्ध सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४३ हजार ४०० रुपयांवर आला आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात देशांतर्गत बाजारात कोणताही बदल झालेला नसून, एक किलो चांदीचा भाव १ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांवर स्थिर आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सोन्याच्या दरात किती झाली घसरण?देशांतर्गत बाजारात सोन्याचा भाव यापूर्वी प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४५ हजार ६०० रुपये होता. त्यात आता २,२०० रुपयांची घट होऊन हा दर १ लाख ४३ हजार ४०० रुपयांवर आला आहे. सलग तीन सत्रांपासून सोन्याच्या किमतींवर दबाव दिसून येत आहे. त्यामुळे लग्नसराईसाठी किंवा इतर कारणांसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो..Golden Profit: दहा वर्षात गोल्डने दिला ३६० टक्के प्रॉफिट; पुढच्या धनत्रयोदशीपर्यंत सोन्याचा भाव किती होईल?.सोन्याचे दर घसरण्यामागचे कारण काय?आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतींमध्ये घसरण झाली आहे. सोन्याचा भाव सुमारे १ टक्क्यांनी म्हणजेच ३९.९३ डॉलरने कमी होऊन प्रति औंस ३,९५० डॉलरच्या खाली आला आहे. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे..साधारणपणे डॉलर आणि सोन्याच्या किमतींमध्ये व्यस्त संबंध असतो. डॉलर मजबूत झाल्यास इतर चलनांमध्ये सोने खरेदी करणे महाग होते. परिणामी जागतिक बाजारातील मागणीवर परिणाम होऊन सोन्याच्या किमती घसरू शकतात. .चांदीचे दर किती?देशांतर्गत बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो १ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांवर स्थिर आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी १.१७ टक्क्यांनी घसरून ५१.०६ डॉलर प्रति औंसवर आली आहे. .सोने खरेदीची योग्य वेळ आहे का?सोन्याच्या दरातील घसरण ग्राहकांसाठी खरेदीची संधी ठरू शकते. मात्र, केवळ एका दिवसातील घसरण पाहून निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. डॉलरची स्थिती, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यावर आगामी काळातील सोन्याचे दर अवलंबून असतील. त्यामुळे ग्राहकांनी आपले बजेट आणि गरज लक्षात घेऊन सोने खरेदीचा निर्णय घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.