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Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव

Gold Rate Falls : सोन्याचे दर सलग तिसऱ्या सत्रात घसरले असून प्रति १० ग्रॅममागे २,२०० रुपये कमी झाले आहेत. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने सोन्याच्या किमतींवर दबाव आला आहे; डॉलर आणि सोन्यात व्यस्त संबंध असतो.
Gold Rate Today

Why Gold Rates Are Falling in India

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Gold Silver Rate Today: सोन्याच्या किमतींमधील घसरण सुरूच असून, सलग तिसऱ्या सत्रात सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. ताज्या घसरणीत सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅममागे २,२०० रुपयांनी घसरला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सराफा बाजारात ९९.९ टक्के शुद्ध सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४३ हजार ४०० रुपयांवर आला आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात देशांतर्गत बाजारात कोणताही बदल झालेला नसून, एक किलो चांदीचा भाव १ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांवर स्थिर आहे.

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