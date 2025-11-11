Gold Rate Today : सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले, चांदीही झाली महाग, तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव? जाणून घ्या

सोने आणि चांदीच्या भावात सतत चढ-उतार होत असतात. कधी दर कमी होतात तर कधी वाढतात. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव वाढला असून प्रति १० ग्रॅम १,२२,४४१ रुपये झाला. चांदीच्या भावही प्रति किलोग्रॅम १,५१,६४३ रुपये झाला आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, दिल्ली बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,९०० रुपये झाला, तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,५५,७६० रुपये झाला (सर्व करांसह). जागतिक स्तरावर, स्पॉट सोने प्रति औंस ४,०८२.८४ डॉलर्सवर पोहोचले, तर स्पॉट चांदी प्रति औंस ४९.९३ डॉलर्सवर पोहोचली. .आजचे सोन्याचे भाव २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,४४१ रुपये आहे.२३ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२१,९५१ रुपये आहे.२२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१२,१५६ रुपये आहे.१८ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ९१,८३१ रुपये आहे.१४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ७१,६२८ रुपये आहे.चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम १५१,६४३ रुपये आहे..अमेरिकेत वाढत्या राजकीय अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून सोने आणि चांदीची मागणी वाढली आहे. सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्याने गुंतवणूकदारांनी खरेदी करण्याकडे कल वाढला होता त्यामुळे पुन्हा सोन्याच्या भावात तेजी येऊ लागली आहे. न्यू यॉर्क शहरातील महापौरपदाच्या निवडणुकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या पराभवामुळे आगामी मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी चिंता वाढली आहे.त्याचाही सोन्यावर परिणाम झाला आहे. .FAQs प्र.१: आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? 👉 आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,२२,४४१ प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.२: आज चांदीचा भाव किती आहे? 👉 ९९९ चांदीचा दर ₹१,५१,६४३ प्रति किलोग्रॅम आहे.प्र.३: सोन्याचे दर वाढण्यामागील कारण काय आहे? 👉 अमेरिकेतील राजकीय अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल यामुळे दर वाढले आहेत.प्र.४: जागतिक बाजारात सोन्याचा दर किती आहे? 👉 जागतिक स्तरावर स्पॉट गोल्ड $४,०८२.८४ प्रति औंस आहे.प्र.५: चांदीचा जागतिक दर किती आहे? 👉 स्पॉट सिल्व्हर $४९.९३ प्रति औंस आहे.प्र.६: सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे का? 👉 होय, जर जागतिक आर्थिक आणि राजकीय अनिश्चितता कायम राहिली तर दर आणखी वाढू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.