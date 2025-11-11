Personal Finance

Gold Price Today : जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर ४,०८२.८४ डॉलर प्रति औंस आणि चांदीचा ४९.९३ डॉलर प्रति औंस झाला आहे. अमेरिकेतील राजकीय अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांनी सोने व चांदीमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या पराभवामुळे बाजारात चिंता वाढल्याने सोन्याच्या भावात पुन्हा तेजी आली आहे.
Gold Rate Today : सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले, चांदीही झाली महाग, तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव? जाणून घ्या
सोने आणि चांदीच्या भावात सतत चढ-उतार होत असतात. कधी दर कमी होतात तर कधी वाढतात. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव वाढला असून प्रति १० ग्रॅम १,२२,४४१ रुपये झाला. चांदीच्या भावही प्रति किलोग्रॅम १,५१,६४३ रुपये झाला आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, दिल्ली बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,९०० रुपये झाला, तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,५५,७६० रुपये झाला (सर्व करांसह). जागतिक स्तरावर, स्पॉट सोने प्रति औंस ४,०८२.८४ डॉलर्सवर पोहोचले, तर स्पॉट चांदी प्रति औंस ४९.९३ डॉलर्सवर पोहोचली.

