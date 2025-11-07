Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले, चार दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Summaryसलग चार दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे.दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,२२,७३० प्रति १० ग्रॅम झाला आहे.२२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीत ₹१,१२,५१० प्रति १० ग्रॅम आहे..Gold Silver Price Today: देशातील सोन्याच्या किमतीतील सलग चार दिवस होत असलेली आज घसरण थांबली आहे.आज ७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी सोन्याचे भाव वाढले. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,७३० रुपये झाला. इतर शहरांमध्येही भाव वाढले आहेत. २२ कॅरेट सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे तर चांदीमध्येही पुन्हा वाढ झाली आहे. देशातील प्रमुख शहरांतील सोने आणि चांदीचे भाव जाणून घेऊया..दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,७३० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१२,५१० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेटचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹११२,३६० आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१२२,५८० आहे.पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१२२,५८० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११२,३६० रुपये आहे..चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच चांदीचा भावही वाढला आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी भाव प्रति किलोग्रॅम ₹१५२,६०० होता. सोने आणि चांदीच्या देशांतर्गत किमतींवर देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटकांचा प्रभाव पडतो. जागतिक बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $४८.६० वर पोहोचली आहे..Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण! .उद्योगात चांदीच्या मागणीत वाढचांदीची मागणी आजकाल वेगाने वाढत आहे, कारण ती आता फक्त दागिने आणि भांडी बनवण्यासाठी वापरली जात नाही. आजकाल, ते मोबाईल फोन, संगणक चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सौर पॅनेल इत्यादींमध्ये वापरले जाते. यामुळेच गेल्या वर्षी चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे..FAQs प्र.१: आज सोन्याचा दर वाढला का? होय, चार दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे.प्र.२: दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? ₹१,२२,७३० प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.३: मुंबई आणि पुण्यात सोन्याचा दर किती आहे? २४ कॅरेट ₹१,२२,५८० आणि २२ कॅरेट ₹१,१२,३६० प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.४: आज चांदीचा भाव किती आहे? ₹१,५२,६०० प्रति किलो आहे.प्र.५: चांदीच्या किमतीत वाढ का झाली आहे? कारण चांदीचा वापर मोबाईल, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर पॅनेलमध्ये वाढला आहे.प्र.६: जागतिक बाजारात चांदीची किंमत किती आहे? प्रति औंस $४८.६० आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.