Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले, चार दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Silver Price Today : मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २४ कॅरेट सोनं ₹१,२२,५८० आणि २२ कॅरेट ₹१,१२,३६० प्रति १० ग्रॅम आहे. चांदीचा भावही वाढून ₹१,५२,६०० प्रति किलो झाला आहे. उद्योगांमध्ये वाढत्या वापरामुळे चांदीची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
Gold Silver Price Today

Gold Rate Today

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. सलग चार दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे.

  2. दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,२२,७३० प्रति १० ग्रॅम झाला आहे.

  3. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीत ₹१,१२,५१० प्रति १० ग्रॅम आहे.

Gold Silver Price Today: देशातील सोन्याच्या किमतीतील सलग चार दिवस होत असलेली आज घसरण थांबली आहे.आज ७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी सोन्याचे भाव वाढले. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,७३० रुपये झाला. इतर शहरांमध्येही भाव वाढले आहेत. २२ कॅरेट सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे तर चांदीमध्येही पुन्हा वाढ झाली आहे. देशातील प्रमुख शहरांतील सोने आणि चांदीचे भाव जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
Silver
Gold Investment
gold and silver
silver rates
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com