Gold Rate Today: सोने झाले आणखी स्वस्त, चांदीचीही चमक उतरली, तुमच्या शहरात १० ग्रॅम सोन्याचा आजचा भाव काय? जाणून घ्या

आज सोने व चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण झाल्याचे IBJA च्या दरांवरून दिसते.२४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,२२,९२४ रुपये नोंदले गेले.चांदीचा दर ९९९ शुद्धतेसाठी प्रति किलो १,५४,९३३ रुपये झाला..Gold Price Today India : सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत असतात मात्र आज या दोन्ही मौल्यवान धातुंच्या भावात घसरण झाली आहेइंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२२,९२४ रुपये तर. चांदीचीही किमतीही प्रति किलो १,५४,९३३ रुपये इतकी झाली. दिल्लीत सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२९,७०० रुपये झाली, तर चांदीच्या किमती प्रति किलो १,६३,८०० रुपये झाल्या. .आंतरराष्ट्रीय बाजारात, स्पॉट गोल्ड प्रति औंस ४,०७७.३५ डॉलर वर स्थिर राहिले, तर स्पॉट चांदी प्रति औंस $५०.८९ वर पोहोचली. दरम्यान, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, सोने प्रति १० ग्रॅम १,२२,३३२ रुपये झाले. चांदीचा फ्युचर्स प्रति किलो १,५४,०७४ रुपये झाली. आता आंतरराष्ट्रीय तपास ब्युरो (IBJA) ने जाहीर केलेल्या २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे आजचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊया..२४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १२२,९२४ रुपये २३ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १२२,४३२ रुपये २२ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ११२,५९८ रुपये १८ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ९२,१९३ रुपये १४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ७१,९११ रुपये ९९९ चांदी प्रति किलोग्रॅम १५४,९३३ रुपये . केंद्रीय बॅंका सोने का खरेदी करत आहेत?मागील तिमाहीपेक्षा २८% जास्त. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान मध्यवर्ती बॅंकांनी अंदाजे ६०० किलो सोने खरेदी केले, ज्यामुळे त्याचा साठा ८८० टनांवर पोहोचला. यावरून असे दिसून येते की वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेविरुद्ध सोने हा सर्वात विश्वासार्ह बचाव आहे. अल्पकालीन चढउतार असू शकतात, परंतु केंद्रीय बँकेच्या सातत्यपूर्ण खरेदी दीर्घकाळात स्थिर किमतींसाठी पाया प्रदान करतात. .FAQs 1️⃣ आज सोन्याचे दर कमी का झाले? आजच्या जागतिक बाजारातील हलक्या विक्रीचा दबाव, डॉलरची हालचाल आणि कमोडिटी ट्रेडिंगमधील बदलामुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये घसरण झाली. 2️⃣ चांदीचे दर सोन्यापेक्षा जास्त अस्थिर का असतात? चांदीवर औद्योगिक मागणी मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते, म्हणून आर्थिक परिस्थितीनुसार तिच्या किमतींमध्ये जास्त चढ-उतार होतात. 3️⃣ IBJA दर आणि मार्केटमधील दर वेगळे का असतात? IBJA दर शुद्ध दर (benchmark) असतात. स्थानिक दुकानांमध्ये मेकिंग चार्ज, GST, आणि प्रादेशिक मागणी-पुरवठ्यानुसार किंमती बदलतात. 4️⃣ सध्या सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? किमतींमध्ये हलकी घसरण असल्याने खरेदीसाठी अनुकूल वेळ मानता येईल, परंतु दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेच सोने सर्वात सुरक्षित आहे. 5️⃣ केंद्रीय बॅंका इतके सोने का खरेदी करत आहेत? जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, महागाई आणि भू-राजकीय तणावापासून बचाव करण्यासाठी केंद्रीय बॅंका सोने साठवतात..