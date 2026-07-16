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Gold Rate Today : सोन्याने घेतली उसळी तर चांदी घसरली ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Price July 16 : अमेरिका-इराण तणावामुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार दिसत आहेत. १६ जुलै रोजी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,43,730 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला. चांदीच्या भावातही घट झाली आहे.
Gold Rate today

City-wise Gold Rates

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Gold Silver Rate Today: अमेरिका आणि इराणमध्ये संघर्षामुळे सोन्याच्या दरात नेहमी चढ-उतार होत आहेत. आज देशात सोन्याचे भाव पुन्हा एकदा वधारले असून, बहुतांश शहरांमध्ये भावात वाढ झाली आहे. १६ जुलैच्या सकाळी राजधानी दिल्लीत २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,७३० रुपयांवर पोहोचला. मुंबई आणि कोलकातामध्ये हे दर प्रति १० ग्रॅम १,४३,५८० रुपये होते, तर चेन्नईमध्ये हा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,७९० रुपये होता.

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