Gold Rate Today : सोन्याने घेतली उसळी तर चांदी घसरली ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Silver Rate Today: अमेरिका आणि इराणमध्ये संघर्षामुळे सोन्याच्या दरात नेहमी चढ-उतार होत आहेत. आज देशात सोन्याचे भाव पुन्हा एकदा वधारले असून, बहुतांश शहरांमध्ये भावात वाढ झाली आहे. १६ जुलैच्या सकाळी राजधानी दिल्लीत २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,७३० रुपयांवर पोहोचला. मुंबई आणि कोलकातामध्ये हे दर प्रति १० ग्रॅम १,४३,५८० रुपये होते, तर चेन्नईमध्ये हा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,७९० रुपये होता. .आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'स्पॉट गोल्ड'चा व्यापार प्रति औंस ४,०२९.६६ डॉलर्सवर होत आहे. त्याआधीच्या दिवशी, दिल्लीच्या सराफा बाजारात ९९.९% शुद्ध सोन्याचा भाव मंगळवारच्या पातळीवर, म्हणजेच प्रति १० ग्रॅम १,४६,३०० रुपयांवर स्थिर राहिला होता..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले; महिन्याभरात 23,000 रुपयांनी स्वस्त आणि आज तर तब्बल... खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.मुंबई आणि कोलकातामध्ये २२-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३१,६१० रुपये आहे, तर २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,५८० रुपये आहे.चेन्नईमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,७९० रुपये आहे आणि २२-कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,३१,८१० रुपये आहे..पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,५८० रुपये आहे आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३१,६१० रुपये आहे..चांदीचे भावसोन्यापेक्षा वेगळी स्थिती चांदीच्या बाबतीत दिसून येत आहे; ही दुसरी मौल्यवान धातू असलेल्या चांदीच्या भावात घट झाली आहे. १६ जुलैच्या सकाळी चांदीचा व्यापार प्रति किलो २,३४,९०० रुपयांवर होत होता. दागिने विक्रेते आणि उद्योगांकडून होणारी खरेदी कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत चांदीच्या बाजारात मंदीचे वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'स्पॉट सिल्व्हर'चा भाव प्रति औंस ५८.२६ डॉलर्स इतका आहे. सोने आणि चांदीचे देशांतर्गत भाव स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही घटकांमुळे प्रभावित होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.