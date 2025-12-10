Gold Rate Today : सोन्याचे भाव सलग दुसऱ्या दिवशी उतरले, मात्र चांदी झाली महाग, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा भाव ? जाणून घ्या

Gold and Silver Rate Today: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरण घोषणेपूर्वी सोने आणि चांदीच्या भावात चढ-उतार होत आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरल्या. देशाची राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या भाव ९८० रुपयांनी वाढल्या. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या किमती प्रति दहा ग्रॅम ९९० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोन्याचे भाव ९१० रुपयांनी कमी झाले. दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. एका दिवसाच्या घसरणीनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी महाग झाली आहे..अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीबाबत, ९-१० डिसेंबर रोजी होत आहे. व्याजदर कपातीची अपेक्षा कायम आहे. असे झाल्यास, सोन्याचे भाव वाढू शकतात. कमी व्याजदरांमुळे बाँड कमी आकर्षक होतात. परिणामी, गुंतवणूकदार सोन्यासारख्या सुरक्षित-आश्रयस्थान असलेल्या मालमत्तेत त्यांची गुंतवणूक वाढवतात. .PM Kisan 22th Installment : खुशखबर! 'या' तारखेला येणार PM किसानचा 22 वा हप्ता; पण 'ही' एक चूक केल्यास पैसे जातील परत.प्रमुख शहरांत सोन्याचे भाव, २४ आणि २२ कॅरेटदिल्ली १,२९,५८०रुपये , १,१८,७९० रुपयेमुंबई १,२९,४३० रुपये १,१८,६४० रुपयेकोलकाता १,२९,४३० रुपये १,१८,६४० रुपयेचेन्नई १,३०,०९० रुपये १,१९,९९० रुपयेबेंगळुरू १,२९,४३० रुपये १,१८,६४० रुपयेहैदराबाद १,२९,४३० रुपये १,१८,६४० रुपये .एका दिवसात घसरण झाल्यानंतर सलग दोन दिवस दिल्लीत चांदीच्या भाव प्रति किलो १,१०० रुपयाने ने वाढले आहेत. याआधी, चांदीच्या किमती एकाच दिवसात १,००० ने कमी झाल्या होत्या आणि आदल्या दिवशी स्थिर राहिल्या होत्या.पण, त्याच्या एक दिवस आधी, एक किलो चांदी ३,००० ने महाग झाली होती आणि त्याच्या एक दिवस आधी, ती ४,००० ने स्वस्त झाली होती. आज, १० डिसेंबर रोजी, दिल्लीत चांदी प्रति किलोग्रॅम १,९०,१०० रुपयाला विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.