Gold Rate Today : सोन्याचे भाव सलग दुसऱ्या दिवशी उतरले, मात्र चांदी झाली महाग, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा भाव ? जाणून घ्या

Gold Rate India: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर घसरले असून २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेटमध्ये अनुक्रमे ९९० आणि ९१० रुपयांची घसरण झाली. दिल्लीमध्ये मात्र २४ कॅरेट सोनं १० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोनं ९८० रुपयांनी किंचित महाग झाले.
Gold and Silver Rate Today: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरण घोषणेपूर्वी सोने आणि चांदीच्या भावात चढ-उतार होत आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरल्या. देशाची राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या भाव ९८० रुपयांनी वाढल्या. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या किमती प्रति दहा ग्रॅम ९९० रुपयांनी आणि २२ कॅरेट सोन्याचे भाव ९१० रुपयांनी कमी झाले. दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. एका दिवसाच्या घसरणीनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी महाग झाली आहे.

