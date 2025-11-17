Personal Finance

Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, जाणून घ्या काय आहे आजची किंमत ?

Gold Rate in India : डॉलर निर्देशांक मजबूत झाल्याने सोन्याच्या दरांवर आणखी दबाव निर्माण झाला. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरू येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव साधारण १२५,०७० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.
Gold prices fall sharply across major Indian cities due to global market pressure and US Fed uncertainty.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत दबाव निर्माण झाला

  2. दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत आहे.

  3. फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपातीबाबत अनिश्चितता वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या दरात बदल झाला.

Gold Rate in Maharashtra : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​आला. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात करण्याबाबत वाढत्या अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव कमी झाले. अमेरिकेत नवीन आर्थिक आकडेवारीचा अभाव असल्याने व्याजदर कपातीला आणखी विलंब होऊ शकतो. यामुळे डॉलर निर्देशांक मजबूत झाला, ज्यामुळे सोन्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला. याचा भारतातील सोन्याच्या भावावरही परिणाम झाला. देशभरातील काही प्रमुख शहरांत सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया

FAQ

