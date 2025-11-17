Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, जाणून घ्या काय आहे आजची किंमत ?

Summaryआठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत दबाव निर्माण झालादिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत आहे.फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपातीबाबत अनिश्चितता वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या दरात बदल झाला. .Gold Rate in Maharashtra : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आला. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात करण्याबाबत वाढत्या अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव कमी झाले. अमेरिकेत नवीन आर्थिक आकडेवारीचा अभाव असल्याने व्याजदर कपातीला आणखी विलंब होऊ शकतो. यामुळे डॉलर निर्देशांक मजबूत झाला, ज्यामुळे सोन्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला. याचा भारतातील सोन्याच्या भावावरही परिणाम झाला. देशभरातील काही प्रमुख शहरांत सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ₹११४,८०० आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११४,६४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,०७० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,०७० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११४,६४० रुपये आहे..तुमच्याजवळचे सोने खरे आहे की खोटे? घरीच 'या' सोप्या पद्धतीने करा तपासणी.सोन्याप्रमाणेच चांदीची किंमतही घसरली आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी चांदी प्रति किलोग्रॅम १६८,९०० रुपये होती. एका आठवड्यात त्याची किंमत १६,५०० रुपयांनी वाढली आहे. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $५२.०३ डॉलरवर पोहोचली आहे. देशातील सोने आणि चांदीच्या किमती देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटकांवर अवलंबून असतात..FAQs 1. आज सोन्याचा भाव का घसरला? ➡ अमेरिकन व्याजदर कपात अनिश्चितता आणि मजबूत डॉलरमुळे सोन्याचा भाव घसरला.2. दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोन्याची किंमत किती आहे? ➡ १,२५,२२० रुपये प्रति १० ग्रॅम.3. मुंबई आणि पुण्यात सोन्याचे दर किती आहेत? ➡ २४ कॅरेट – १२५,०७० रुपये / १० ग्रॅम➡ २२ कॅरेट – ११४,६४० रुपये / १० ग्रॅम4. चांदीचा आजचा दर किती आहे? ➡ भारतात चांदीचा दर १६८,९०० रुपये प्रति किलो आहे.5. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा भारतातील सोन्याच्या दरांवर कसा परिणाम होतो? ➡ डॉलर, व्याजदर, आणि जागतिक मागणी–पुरवठा यांवर आधारित दर थेट बदलतात.6. फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरामुळे सोन्यावर काय परिणाम होतो? ➡ उच्च व्याजदर डॉलर मजबूत करतात आणि त्यामुळे सोन्याची किंमत सामान्यतः कमी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.