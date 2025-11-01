Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले, चांदी मात्र गडगडली; खरेदीचा विचार करत असाल तर, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Summaryआज सोन्याच्या भावात पुन्हा वाढ झाली असून चांदीचे दर मात्र घसरले आहेत.दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२३,४४० रुपये झाला आहे.२२ कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्लीत १,१३,१६० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे..सोन्याच्या भावात मागील काही दिवसांपासून घसरण सुरु होती मात्र आज वाढ होताना दिसत आहे, मात्र चांदीचा भाव आणखी कमी झाला आहे. तुळशी विवाहाच्या आधी सोने खरेदीचा विचार करत असाल तर आजचा ताजा भाव काय आहे हे एकदा जाणून घ्या, देशाची राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,४४० रुपयांवर पोहोचला. एक दिवस आधी, फेडरल रिझर्व्हने मंद गतीने केलेल्या व्याजदर कपातीमुळे आणि अमेरिका-चीन व्यापार तणाव कमी झाल्यानंतर डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याच्या भावती घसरल्या होत्या. आता, दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,४४० रुपयांवर आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११३,१६० रुपयांवर आहे..सोन्याच्या तुलनेत चांदीचे भाव कमी होत आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी चांदीचे भाव प्रति किलोग्रॅम १५०,९०० रुपयांवर पोहोचले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत किरकोळ वाढून प्रति औंस ४८.९७ डॉलर झाली..मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातासध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११३,०१० रुपयांवर आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,२९० रुपयांवर आहे. देशभरातील इतर शहरांमध्येही सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत..Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?.तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांनी कमी केले आहे.हा दर आता ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की दोन्ही देशांनी व्यापार आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली आहे. अमेरिकेने चीनसोबत एक वर्षाचा करार केला आहे. यामुळे सोन्याच्या चांदीच्या भावावर परिणाम होत आहे. .FAQs प्र.१: आज सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ₹१,२३,४४० आणि २२ कॅरेट सोने ₹१,१३,१६० आहे.प्र.२: कोणत्या शहरांमध्ये समान दर लागू आहेत? 👉 मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथेही सोन्याचे दर जवळपास समान आहेत.प्र.३: चांदीचा आजचा दर किती आहे? 👉 चांदीचा भाव प्रति किलो ₹१,५०,९०० आहे.प्र.४: सोन्याच्या भावात वाढ का झाली? 👉 व्याजदर कपात आणि डॉलर मजबूत झाल्याने गुंतवणूकदारांनी सोनेकडे वळल्यामुळे भाव वाढले.प्र.५: चांदीचे दर का कमी झाले? 👉 आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमी मागणीमुळे आणि डॉलरच्या मजबुतीमुळे चांदीचे दर घटले.प्र.६: सध्या सोने खरेदी योग्य आहे का? 👉 तज्ज्ञांच्या मते, तुळशी विवाहाच्या आधी किंमती थोड्या वाढल्या असल्या तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा योग्य काळ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.