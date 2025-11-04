Gold Rate Today : आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी सोने झाले महाग, चांदीतही २१०० रुपयांची वाढ; तुमच्या शहरातील आजचा भाव जाणून घ्या

Summaryदिल्लीत आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,२३,३३० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.चांदी सलग दुसऱ्या दिवशी महागली असून दोन दिवसांत २,१०० ने वाढली आहे.चेन्नईत चांदी सर्वात महाग — १,६८,१०० रुपये प्रति किलो आहे..सोने आणि चांदीची चमक पुन्हा एकदा परत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याची चमक वाढली आहे आणि चांदीतही तेजी आली आहे. आज राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोने देखील महाग झाले आहे.दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम १८० रुपयांनी वाढली आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १६० रुपयांनी वाढली आहे.आता चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी महाग झाली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी २१०० रुपयांनी महाग झाली आहे..शहर, २२ कॅरेट, २४ कॅरेट सोन्याचा दर (प्रति १० ग्रॅम)दिल्ली १,१३,०४० रुपये, १,२३,३३० रुपयेमुंबई १,१२,९१० रुपये १,२३,१८० रुपयेकोलकाता १,१२,९१० रुपये १,२३,१८० रुपयेचेन्नई १,१३,५१० रुपये १,२३,८३० रुपयेबेंगळुरू १,१२,९१० रुपये १,२३,१८० रुपयेहैदराबाद १,१२,९१० रुपये १,२३,१८० रुपये.चांदीचा भाव काय?दिल्लीत सलग दोन दिवस चांदीच्या किमती प्रति किलो २१०० रुपयांनी वाढल्या आहेत. आदल्या दिवशी चांदीची चमक स्थिर राहिली, म्हणजेच किमतीत कोणताही बदल झाला नाही. आज, ४ नोव्हेंबर रोजी, दिल्लीत चांदी प्रति किलोग्रॅम १,५४,१०० रुपयांना विकली जात आहे. किंमत प्रति किलोग्रॅम १०० रुपयांनी वाढली आहे. इतर प्रमुख महानगरांमध्ये, मुंबई आणि कोलकातामध्ये चांदी समान किमतीत विकली जात आहे, परंतु चेन्नईमध्ये, प्रति किलोग्रॅम किंमत १,६८,१०० रुपये आहे, म्हणजेच चार महानगरांमध्ये चेन्नईमध्ये सर्वात महाग चांदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.