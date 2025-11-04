Personal Finance

Gold Rate Today : आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी सोने झाले महाग, चांदीतही २१०० रुपयांची वाढ; तुमच्या शहरातील आजचा भाव जाणून घ्या

Gold and Silver Rate Today : आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत पुन्हा वाढ झाली आहे.दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १८० रुपयांनी महागले. २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत दोन दिवसांत १६० रुपयांची वाढ झाली.
Gold and silver prices rise for the second consecutive day across Indian cities — latest rates from Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and more.

Yashwant Kshirsagar
  1. दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,२३,३३० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.

  2. चांदी सलग दुसऱ्या दिवशी महागली असून दोन दिवसांत २,१०० ने वाढली आहे.

  3. चेन्नईत चांदी सर्वात महाग — १,६८,१०० रुपये प्रति किलो आहे.

सोने आणि चांदीची चमक पुन्हा एकदा परत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याची चमक वाढली आहे आणि चांदीतही तेजी आली आहे. आज राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोने देखील महाग झाले आहे.दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम १८० रुपयांनी वाढली आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १६० रुपयांनी वाढली आहे.आता चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी महाग झाली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी २१०० रुपयांनी महाग झाली आहे.

