Gold Rate Today : तुळशी विवाहादिवशी सोने झाले आणखी स्वस्त, चांदीही घसरली, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Summaryतुळशी विवाहाच्या दिवशी सोन्याचे दर कमी झाले असून सलग दुसऱ्या आठवड्यात घसरण नोंदली गेली.२४ कॅरेट सोनं प्रति १० ग्रॅम २,६२० ने स्वस्त होऊन १,२३,१५० रुपयांवर आलं आहे.२२ कॅरेट सोनं एका आठवड्यात ₹२,४०० ने घसरून १,१३,१६० रुपयांवर आले आहे.. देशात सोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २,६२० रुपयांनी घसरला आहे.राजधानी दिल्लीत ही भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,१५० रुपयांवर आली आहे. २२ कॅरेट सोन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, एका आठवड्यात तेही २,४०० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. २ नोव्हेंबर रोजीचे देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर जाणून घेऊया....दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,१५० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ११३,१६० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ११२,७५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,००० रुपये आहे..एका आठवड्यात चांदीच्या भावात ३,००० रुपयांनी ने घट झाली आहे.चांदीच्या भावात सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. २ नोव्हेंबर रोजी चांदी प्रति किलोग्रॅम १५२,००० वर व्यवहार करत होती. शनिवार, १ नोव्हेंबर रोजी इंदूर सराफा बाजारात चांदीच्या किमतीत ६०० ₹ वाढ झाली, ज्यामुळे सरासरी किंमत प्रति किलोग्रॅम १५०,८०० वर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस किरकोळ वाढून ४८.९७ डॉलर वर पोहोचली..सोनं कालपर्यंत 10 हजारांनी स्वस्त झालं..आज सोने-चांदीचा दर किती? पाहा.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सोन्यातील तीव्र घसरण ही सुधारणांचा टप्पा आहे. या वर्षी सोन्याचे भाव ५०% पेक्षा जास्त वाढले आहेत, त्यामुळे नफा वसुली सुरू आहे. जर आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता किंवा भू-राजकीय तणाव वाढला तर सोने पुन्हा वाढू शकते.. FAQs प्र.१: आज सोन्याचे भाव किती आहेत?👉 दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोनं १,२३,१५० प्रति १० ग्रॅम आहे, तर २२ कॅरेट १,१३,१६० रुपये आहे.प्र.२: सोन्याचे दर कमी का झाले आहेत?👉 सोन्यातील घसरण ही नफा वसुलीचा टप्पा असून, मागील काही महिन्यांत मोठी वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदार विक्री करत आहेत.प्र.३: चांदीच्या भावात किती घट झाली आहे? 👉 या आठवड्यात चांदी ३,००० रुपये प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे.प्र.४: सोन्याचे दर पुन्हा वाढतील का? 👉 तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढल्यास किंवा बाजार अस्थिर झाल्यास सोने पुन्हा महाग होऊ शकते.प्र.५: कोणत्या शहरात सोनं सर्वात स्वस्त आहे? 👉 सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २४ कॅरेट सोनं १,२३,००० प्रति १० ग्रॅम या तुलनेने कमी दरात उपलब्ध आहे.प्र.६: आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्थिती काय आहे? 👉 जागतिक बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत किंचित वाढून ४८.९७ डॉलर प्रति औंस झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.