What Is Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात अचानक वाढ, चांदीही ३१०० रुपयांनी महागली; तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव? जाणून घ्या

अमेरिकन फेडकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा असल्याने आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. .दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या किमती प्रति दहा ग्रॅम ६६० रुपयांनी वाढल्या आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ६१० रुपयांनी वाढला आहेत. आता चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी चांदी महागली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी ३१०० रुपयांनी वाढली आहे..देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅमचे भाव जाणून घेऊया... शहर २२ कॅरेट, २४ कॅरेटदिल्ली १,१९,७६० रुपये, १,३०,६४० रुपयेमुंबई १,१९,६१० रुपये, १,३०,४९० रुपयेकोलकाता १,१९,६१० रुपये, १,३०,४९० रुपयेचेन्नई १,२०,७१० रुपये, १,३१,६८० रुपयेबेंगळुरू १,१९,६१० रुपये, १,३०,४९० रुपयेहैदराबाद १,१९,६१० रुपये, १,३०,४९० रुपये.सलग दुसऱ्या दिवशी चांदी चमकलीसलग दुसऱ्या दिवशी चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. दिल्लीत भाव प्रति किलो ३१०० ने वाढला आहे. याआधी,चांदी एका दिवसासाठी स्थिर होती आणि त्याआधी, सलग पाच दिवसांत, चांदी प्रति किलो ₹२२००० ने महाग झाली होती. दिल्लीत चांदी प्रति किलो ₹१,८८,१०० ने विकली जात आहे. आज, त्याची किंमत प्रति किलो ₹१०० ने वाढली आहे. इतर महत्त्वाच्या महानगरांबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबई आणि कोलकातामध्येही ती त्याच किमतीला विकली जात आहे, परंतु चेन्नईमध्ये, चांदीची किंमत प्रति किलो १,९६,१०० रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.