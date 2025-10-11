Personal Finance

Gold Price Today: सोन्याच्या भावात घसरण; सलग 5 दिवसांच्या तेजीला ब्रेक, चांदीचे भाव मात्र वाढले

Gold Rate Today in India: गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेली सोन्यातील तेजी अखेर थांबली असून, 11 ऑक्टोबर रोजी भावात किंचित घसरण झाली आहे. दिल्लीसह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत.
राहुल शेळके
Gold Rate Today: गेल्या पाच दिवसांपासून सतत वाढत असलेल्या सोन्याच्या किमतींना अखेर थोडी विश्रांती मिळाली आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली असून राजधानी दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दर कमी झाले आहेत. दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आता ₹1,23,850 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भावही घसरून ₹1,13,540 प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे.

