Gold Price Today: सोन्याच्या भावात घसरण; सलग 5 दिवसांच्या तेजीला ब्रेक, चांदीचे भाव मात्र वाढले

Gold Rate Today: गेल्या पाच दिवसांपासून सतत वाढत असलेल्या सोन्याच्या किमतींना अखेर थोडी विश्रांती मिळाली आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली असून राजधानी दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दर कमी झाले आहेत. दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आता ₹1,23,850 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भावही घसरून ₹1,13,540 प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे..दिल्लीतील भावदिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोनं ₹1,23,850 आणि 22 कॅरेट सोनं ₹1,13,540 प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात आहे.मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकात्यातील भावया चारही महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव जवळपास सारखेच आहेत. येथे 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,13,390 आणि 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,23,700 प्रति 10 ग्रॅम आहे..जयपूर, लखनऊ आणि चंदीगडमध्येही समान ट्रेंडया शहरांमध्येही सोन्याच्या किंमतीत घसरण दिसली. येथे 24 कॅरेट सोनं ₹1,23,850 आणि 22 कॅरेट सोनं ₹1,13,540 प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात आहे.अहमदाबाद आणि भोपाळमध्ये भावअहमदाबाद आणि भोपाळ येथे 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,13,440 प्रति 10 ग्रॅम आणि 24 कॅरेट सोनं ₹1,23,750 प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात आहे..हैदराबादमधील दरहैदराबादमध्येही सोन्याचे भाव घसरले. येथे 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,13,390 आणि 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,23,700 प्रति 10 ग्रॅम आहे..चांदीच्या भावात वाढसोन्याच्या तुलनेत चांदीच्या भावात मात्र तेजी कायम आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी चांदीचा रिटेल दर ₹1,74,100 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज (MCX) वर डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी चांदीचा वायदा दर ₹2,225 (1.52%) ने वाढून ₹1,48,549 प्रति किलो झाला होता..