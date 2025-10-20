Gold Price Today: दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या–चांदीच्या भावात घसरण; पुढील काही महिन्यांत 1.5 लाखांचा आकडा गाठणार?

Gold Rate Today: दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर देशभरात सोन्या–चांदीच्या भावात किंचित घसरण दिसून आली आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. आठवड्याच्या तुलनेत सोने सुमारे 5,780 रुपयांनी वाढले असले, तरी धनत्रयोदशीच्या दिवशी 2,400 रुपयांची घट झाली आणि भाव 1,32,400 रुपयांवर आला होता. गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या भावात तब्बल 51,000 रुपयांची वाढ झाली आहे, म्हणजेच सुमारे 62.65 टक्क्यांची वाढ झाली आहे..दिल्लीमध्ये सध्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,20,090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,31,000 रुपये इतका आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये 22 कॅरेट सोन्याचे भाव 1,19,940 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याचे भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे..सोने 1.5 लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यताऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे संस्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्ष अनंत पद्मनाभन यांनी ANI शी बोलताना सांगितले की, येत्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम या ऐतिहासिक स्तरावर पोहोचू शकतात.याचे प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत केंद्रीय बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली सोन्याची खरेदी. विशेषतः चीन आणि जपानमधील मागणीमुळे जागतिक बाजारात सोन्याच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे..पद्मनाभन म्हणाले, “जर भविष्यात मोठे करेक्शन झाले नाही, तर सोने 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम या स्तरावर स्थिर राहू शकते.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “जर चीन-अमेरिका व्यापार चर्चा अपयशी ठरल्या आणि रशिया–युक्रेन संघर्ष सुरूच राहिला, तर सोन्याचे भाव आणखी वाढतील.” मात्र, अल्पकालीन करेक्शन झाल्यास दर 1.15 लाख रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात..Gold Reserves: आरबीआयचा सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या वर; भारताचा परकीय चलन साठा किती आहे?.चांदीच्या भावातही घसरण, वर्षभरात 70% वाढसोन्याबरोबरच चांदीच्या बाजारातही थोडीशी घसरण दिसून आली. 20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी चांदीचा भाव 1,71,900 रुपये प्रति किलोवर आला. मात्र, गेल्या वर्षभरात चांदीनेही दमदार कामगिरी केली आहे. मागील धनत्रयोदशीपासून आतापर्यंत चांदी 70,300 रुपयांनी महागली असून, तिच्या किंमतींमध्ये तब्बल 70.51 टक्के वाढ झाली आहे..Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.एकूण चित्र काय सांगते?दिवाळीच्या काळात सोन्याचे भाव किंचित घसरले असले तरी मागील वर्षभरात त्यात झालेली प्रचंड वाढ ग्राहकांना भारावून टाकणारी आहे. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव आणि केंद्रीय बँकांची आक्रमक खरेदी, या सगळ्यांचा परिणाम सोन्याच्या भाव वाढीवर होत आहे. पुढील काही महिन्यांत सोन्याने पुन्हा एकदा नवा उच्चांक गाठला, तर आश्चर्य वाटायला नको..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.