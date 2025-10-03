Gold Price Today: दसऱ्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीत वाढ कायम, काय आहे आजचा भाव?

Gold Price Today: दसरा संपताच सोन्यातील भाव वाढीला अचानक ब्रेक लागला आहे. अनेक दिवस रोज नवा उच्चांक गाठणाऱ्या सोन्याच्या किमती आज घसरल्या. दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये भाव कमी झाले असून, चांदी मात्र अजूनही वाढत आहे..दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आता 1,18,830 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. फक्त दोन दिवसांपूर्वीच, म्हणजेच 1 ऑक्टोबरला सोने तब्बल 1,100 रुपयांनी वाढून 1.21 लाख रुपयांवर पोहोचले होते..RCB Ownership: आरसीबीची टीम महाराष्ट्रातील उद्योगपती खरेदी करण्याच्या तयारीत; किती कोटींना होणार डील? .मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाताया चारही मोठ्या शहरांमध्येही घसरणीचा ट्रेंड दिसला. सध्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,08,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 24 कॅरेट सोनं 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅमला विकले जात आहे.जयपूर, लखनौ आणि चंदीगडया शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,18,830 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. 22 कॅरेटचा भाव 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे..भोपाल आणि अहमदाबादया दोन्ही शहरांत 22 कॅरेट सोन्याची किरकोळ किंमत 1,08,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. 24 कॅरेट सोनं 1,19,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात आहे.हैदराबादहैदराबादमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,08,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 24 कॅरेटचा दर 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे..Premium| Panchatantra and Finance: तुम्हाला ठाऊक आहे का? पंचतंत्राच्या गोष्टी गुंतवणुकीचे हे धडे देतात... .चांदीच्या भावात वाढ कायमसोन्यापेक्षा उलट, चांदीच्या भावात वाढ सुरूच आहे. 3 ऑक्टोबरला चांदीचा भाव 100 रुपयांनी वाढून 1,53,100 रुपये प्रति किलो झाला आहे. 1 ऑक्टोबरला दिल्ली बाजारात चांदीचा भाव 1,50,500 रुपये प्रति किलो होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.