Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; गुंतवणूकदारांनी कमावला नफा, काय आहे आजचा भाव?म

Gold Rate Today: आज शनिवार, 4 ऑक्टोबर रोजी देशातील सोन्याच्या किंमतींमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आता ₹1,18,670 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत घसरला आहे. याआधी शारदीय नवरात्रीपासून ते दसऱ्यापर्यंत सोन्याचे भाव जवळपास दररोज नवा उच्चांक गाठत होते. .त्यामागे अनेक कारणे होती. यात सणासुदीत वाढलेली मागणी, देशातील शेअर बाजारातील घसरण, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा, अमेरिकन शटडाउनचा धोका आणि डॉलरमधील घसरण या कारणांचा यात समावेश आहे. अमेरिकेतील घसरलेल्या रोजगार आकडेवारीमुळे फेडकडून दरकपातीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत..मात्र आता गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल करण्यास सुरुवात केल्याने आणि डॉलरच्या मूल्यात पुन्हा सुधारणा झाल्याने सोन्याची खरेदी थोडी मंदावली आहे. त्यामुळे देशातील वायदा बाजारासह सराफा बाजारातही सोन्याचे भाव घसरले आहेत..प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भावदिल्ली: 24 कॅरेट – ₹1,18,670 प्रति 10 ग्रॅम | 22 कॅरेट – ₹1,08,790 प्रति 10 ग्रॅममुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता: 24 कॅरेट – ₹1,18,520 प्रति 10 ग्रॅम | 22 कॅरेट – ₹1,08,640 प्रति 10 ग्रॅमजयपूर, लखनौ, चंदीगड: 24 कॅरेट – ₹1,18,670 प्रति 10 ग्रॅम | 22 कॅरेट – ₹1,08,790 प्रति 10 ग्रॅमअहमदाबाद, भोपाल: 24 कॅरेट – ₹1,18,570 प्रति 10 ग्रॅम | 22 कॅरेट – ₹1,08,640 प्रति 10 ग्रॅमहैदराबाद: 24 कॅरेट – ₹1,18,520 प्रति 10 ग्रॅम | 22 कॅरेट – ₹1,08,640 प्रति 10 ग्रॅम.Cheque Clearance Rule: आरबीआयचा मोठा निर्णय; आजपासून चेक लगेच क्लिअर होणार, बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल.चांदीचे भावही घसरलेफक्त सोन्याचाच नाही, तर चांदीचा भावही घसरलेला आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी चांदी ₹100 नी घसरून ₹1,51,900 प्रति किलोवर आली. यापूर्वी 3 ऑक्टोबरला दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी ₹500 नी घसरून ₹1,50,000 प्रति किलो झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात चांदीने किंमत वाढीच्या बाबतीत सोन्यालाही मागे टाकले आहे. मागील महिन्यात चांदीच्या भावात 19.4% वाढ झाली, तर सोन्याच्या भावात याच काळात 13% वाढ झाली..Robert Kiyosaki Alert: शेअर मार्केट कोसळणार; रॉबर्ट कियोसाकींचा इशारा, वॉरेन बफेंनी बदलली स्ट्रॅटेजी.चांदी गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय मानला जातोच, पण त्यासोबतच तिची औद्योगिक मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. एकूण मागणीत औद्योगिक वापराचा वाटा 60-70% इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.