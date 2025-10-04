Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; गुंतवणूकदारांनी कमावला नफा, काय आहे आजचा भाव?म

Personal Finance

Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; गुंतवणूकदारांनी कमावला नफा, काय आहे आजचा भाव?

Gold Rate Today in India: आज शनिवार, 4 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किंमतींमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,18,670 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे.
Gold Rate Today: आज शनिवार, 4 ऑक्टोबर रोजी देशातील सोन्याच्या किंमतींमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आता ₹1,18,670 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत घसरला आहे. याआधी शारदीय नवरात्रीपासून ते दसऱ्यापर्यंत सोन्याचे भाव जवळपास दररोज नवा उच्चांक गाठत होते.

