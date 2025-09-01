Gold Rate Today: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने आणि चांदीचे भाव नवीन उंच्चांकावर; काय आहे आजचा भाव?

आज भारतीय कमोडिटी मार्केटमध्ये सोन्या-चांदीच्या भावांनी उच्चांक गाठला. एमसीएक्सवर सोने प्रतितोळा ₹1.05 लाखांवर पोहोचले, तर चांदीनेही ₹1.24 लाखांचा उच्चांक गाठला. डॉलरमधील घसरण, फेडची व्याजदर कपातीची शक्यता आणि वाढती मागणी यामुळे भावात जोरदार वाढ झाली..Gold Rate Today: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवार, 1 सप्टेंबर) शेअर बाजारासोबतच देशांतर्गत वायदा बाजारातही तेजीचे वातावरण पाहायला मिळाले. विशेषतः सोने आणि चांदीच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली..डॉलरच्या घसरणीसोबतच, अमेरिकन फेडकडून व्याजदर कपातीची शक्यता आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली अनिश्चितता या सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून कमोडिटी मार्केटमध्ये सोन्याच्या भावात झपाट्याने वाढ झाली..Premium|Retirement Planning : सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे?.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सकाळी 9:16 वाजता सोन्याचा 3 ऑक्टोबरचा करार 0.97% वाढून 1,05,830 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला होता. त्याचवेळी, चांदीचा 28 नोव्हेंबर करार 1.83% वाढून 1,23,847 रुपये प्रति किलोवर गेला..ट्रेडिंगदरम्यान MCX गोल्डने 2% वाढ घेत 1,05,937 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला. चांदीही जवळपास 2% वाढून 1,24,214 रुपये प्रति किलोवर आहे..आज सोन्याचा 3 ऑक्टोबर करार 1.13% किंवा ₹1,174 वाढून ₹1,04,998 प्रति 10 ग्रॅमवर होता. त्याचवेळी, चांदी 2.04% म्हणजेच ₹2,476 वाढून ₹1,24,100 प्रति किलोवर पोहोचली. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सोन्या-चांदीचे पुन्हा एकदा सुरक्षित गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे..Rule Change 1 September: आजपासून बदलले 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम .FAQsQ1. आज भारतात सोन्याचा भाव किती आहे?- 1 सप्टेंबर रोजी एमसीएक्सवर ऑक्टोबर कॉन्ट्रॅक्ट सोने सुमारे ₹1,05,937 प्रति 10 ग्रॅमच्या उच्चांकावर पोहोचले.How much is the gold price in India today?- On Sept 1, MCX October gold contract touched a record high of around ₹1,05,937 per 10 grams.Q2. चांदीचा भाव किती वाढला आहे?- नोव्हेंबर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये चांदी ₹1,24,214 प्रति किलोपर्यंत वाढली.How much has silver risen?- Silver (Nov contract) surged to ₹1,24,214 per kg.Q3. दर वाढण्यामागची मुख्य कारणे कोणती आहेत?- डॉलरमध्ये घसरण, फेडच्या व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा What are the main reasons behind the price rise?- Weak dollar, Fed rate cut expectations, and strong physical demand.Q4. सामान्य ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल?- दागिने खरेदी महाग होईल, मात्र गुंतवणूकदारांना नफा होऊ शकतो.How will this impact consumers?- Jewellery will get costlier, but investors may gain.Q5. पुढील काळात सोन्या-चांदीचे भाव कसे राहतील?- जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि डॉलरच्या हालचालींवर पुढील ट्रेंड अवलंबून असेल.What is the outlook for gold and silver prices?- Future trends depend on global economy and dollar movements..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.