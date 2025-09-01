Personal Finance

Gold Rate Today: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने आणि चांदीचे भाव नवीन उंच्चांकावर; काय आहे आजचा भाव?

Gold Rate Today: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवार, 1 सप्टेंबर) शेअर बाजारासोबतच देशांतर्गत वायदा बाजारातही तेजीचे वातावरण पाहायला मिळाले. विशेषतः सोने आणि चांदीच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली.
  • आज भारतीय कमोडिटी मार्केटमध्ये सोन्या-चांदीच्या भावांनी उच्चांक गाठला.

  • एमसीएक्सवर सोने प्रतितोळा ₹1.05 लाखांवर पोहोचले, तर चांदीनेही ₹1.24 लाखांचा उच्चांक गाठला.

  • डॉलरमधील घसरण, फेडची व्याजदर कपातीची शक्यता आणि वाढती मागणी यामुळे भावात जोरदार वाढ झाली.

