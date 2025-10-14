Gold Price Today: सोन्याचे भाव गगनाला भिडले; चांदीची चमकही वाढली, काय आहे आजचा भाव?

Gold Rate Today: सोनेच्या किंमतींनी पुन्हा एकदा झेप घेतली आहे. मंगळवार, 14 ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव चांगलेच वाढले. दिल्लीतील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव वाढून प्रति 10 ग्रॅम ₹1,25,560 झाला आहे, तर 13 ऑक्टोबर रोजी भावात तब्बल ₹1,950 ने वाढ होऊन तो ₹1,27,950 च्या नव्या उच्चांकावर पोहोचला होता. देशातील इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे दर वाढले असून गुंतवणूकदारांच्या उत्साहात भर पडली आहे..दिल्लीतील भावदिल्ली बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,560 प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,15,110 प्रति 10 ग्रॅम आहे.मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकातामुंबई, पुणे,चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,14,960 प्रति 10 ग्रॅम, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,410 प्रति 10 ग्रॅम आहे.जयपूर, लखनऊ आणि चंदीगडमध्येही वाढया शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव दिल्ली इतकाच म्हणजे ₹1,25,560 प्रति 10 ग्रॅम असून, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,15,110 प्रति 10 ग्रॅम आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.अहमदाबाद आणि भोपाळचे भावअहमदाबाद आणि भोपाळ येथे 22 कॅरेट सोन्याचा रिटेल भाव ₹1,15,010 प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,460 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे.हैदराबादमधील भावहैदराबादमध्येही वाढ कायम असून, 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,14,960 प्रति 10 ग्रॅम, तर 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,25,410 प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे..चांदीही नव्या उच्चांकावर14 ऑक्टोबर रोजी चांदीचा किरकोळ भाव वाढून ₹1,85,100 प्रति किलो झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात चांदीच्या किमतींमध्ये तब्बल 19.4 टक्क्यांनी वाढ झाली. 13 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सराफा बाजारात चांदी ₹7,500 ने वाढून ₹1,79,000 प्रति किलोच्या नव्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती..Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान .धनत्रयोदशीला भाव वाढणार का? एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीजच्या कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती यांच्या मते, या धनत्रयोदशीला सोने प्रति 10 ग्रॅम ₹1,20,000 ते ₹1,30,000 च्या दरम्यान राहू शकते. जागतिक बाजारात सोन्याचे संभाव्य भाव डॉलर 4,150 ते डॉलर 4,250 प्रति औंस इतके असण्याची शक्यता आहे..विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, 2026 पर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये तेजी कायम राहू शकते.ही वाढती तेजी पाहता गुंतवणूकदारांमध्ये पुन्हा एकदा ‘सेफ हेवन’ म्हणून सोन्यावरील विश्वास वाढताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.