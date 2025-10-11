Gold Prices: सोन्याचे वाढलेले भाव म्हणजे धोक्याचा इशारा; 1973 मध्ये नेमकं काय घडलं होतं?

Gold Prices Hit Record High: गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या भावाने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. ज्यांनी आधी गुंतवणूक केली, ते आता खूश आहेत; पण ज्यांनी गुंतवणूक केली नाही, त्यांना आता पश्चात्ताप होतोय. 2025 मध्येच सोनं तब्बल 60 टक्क्यांनी महागलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस डॉलर 4000च्या वर गेला आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, सोनं महाग होणं हे शुभ संकेत नसून, धोक्याचा इशारा आहे..सोन्याच्या तेजीमागे दडलंय काय?चार्टर्ड फायनान्शियल अॅनालिस्ट (CFA) हिमांशू पंड्या यांनी सोन्याच्या वाढीबाबत इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, सोन्याची किंमत वाढणं म्हणजे नफा मिळतोय इतकंच नाही, तर यामागे भीती, अनिश्चितता आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता लपलेली आहे. आज जगभरातील मध्यवर्ती बँका, सॉवरेन फंड्स आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर सोनं खरेदी करत आहेत. पण हे नफा मिळवण्यासाठी नाही, तर सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करत आहेत..हिमांशू पंड्या म्हणतात, “जेव्हा सरकारं आणि सेंट्रल बँका सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात, तेव्हा ते शुभ संकेत नाही तर धोक्याचा इशारा आहे.” म्हणजेच हा ट्रेंड जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर घडत असल्याचे संकेत आहेत..1973च्या तेल संकटाशी तुलनाहिमांशू पंड्या यांनी लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये या सोन्याच्या तेजीची तुलना 1970 च्या दशकातील तेल संकटाशी केली आहे. 1973 मध्ये अरब-इस्त्रायल युद्ध सुरू झालं, आणि त्यावेळी OPEC देशांनी अमेरिका व युरोपची तेल विक्री बंद केली. काही महिन्यांतच तेलाच्या किमती चारपट वाढल्या. या किंमती 3 डॉलर वरून 12 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढल्या. जगभर महागाई आणि बेरोजगारी वाढली. तेव्हा जसं तेल संकट आर्थिक स्थैर्यासाठी धोक्याचं ठरलं, तसंच आजचं सोनंही आर्थिक संकटाच द्योतक ठरू शकतं, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..हिमांशू पंड्या यांचं म्हणणं आहे की आज सोनं केवळ महागाईपासून वाचण्याचं साधन (hedge) नाही राहिलं, तर ते गुंतवणुकीवरील विश्वासघाताचं प्रतीक बनतंय. जागतिक वित्तीय साधनांवरचा विश्वास कमी होत असल्याचं हे एक लक्षण आहे. भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत फिक्स्ड डिपॉझिटपेक्षा सोन्यात गुंतवणूक करण्याकडे लोकांचा कल वाढलाय. डिजिटल सोन्यामुळे गुंतवणूक करणे आणखी सोपं झालं आहे..सोन्याने किती टक्के रिटर्न दिला?2025 मध्ये सोन्याने गुंतवणूकदारांना तब्बल 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त रिटर्न दिला आहे. तर गोल्ड ETF फंड्सनी जवळपास 66 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न दिला आहे. एक वर्षापूर्वी 10 ग्रॅम सोनं ₹77,400 ला मिळत होतं, तर आता त्याच सोन्याची किंमत ₹1,20,000 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच केवळ एका वर्षातच 56 टक्के वाढ..गेल्या पाच वर्षांत सोन्याने तब्बल 200 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. 2020 मध्ये 10 ग्रॅम सोनं ₹40,000 च्या आसपास होतं, जे आता ₹1,15,000 च्या पुढे गेलं आहे. म्हणजेच सोन्याने शेअर मार्केटपेक्षा अधिक नफा कमवून दिला आहे. .गुंतवणूकदारांनी काय कराव?तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की सोनं अजून वाढेलही, पण इतक्या झपाट्याने वाढणं हा धोक्याचा इशारा असू शकतो. जगातील सेंट्रल बँका जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर सोनं खरेदी करतात, तेव्हा ते आर्थिक अस्थिरतेचं प्रतिबिंब असतं. म्हणूनच गुंतवणूक करताना सोन्याच्या भावाबरोबरच त्यामागील जागतिक आर्थिक संकेत समजून घेणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.