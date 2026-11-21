सोने खरेदी करताना प्रत्येक ग्राहक शुद्धतेची खात्री करूनच दागिने खरेदी करतो. त्यासाठी दागिन्यांवरील हॉलमार्क तपासला जातो, तर अनेकजण दुकानातील मशीनद्वारे सोन्याची शुद्धताही तपासून घेतात. मात्र, सोन्यात अशी एखादी धातू मिसळली गेली की सामान्य तपासणी मशीनलाही त्याचा अंदाज आला नाही, तर ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते. सध्या सोन्यात रेनियम पावडर मिसळून वजन वाढवण्याच्या एका प्रयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. राजस्थानमधील जोधपूर येथे झालेल्या प्रयोगामुळे सोन्याच्या शुद्धतेच्या तपासणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..काय आहे रेनियम पावडर?रेनियम ही दुर्मिळ धातू असून, तिचा वापर प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रात केला जातो. अतिशय जास्त तापमान आणि दाब सहन करणारी उपकरणे तयार करण्यासाठी या धातूचा उपयोग होतो. विशेष म्हणजे रेनियमची घनता सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. सोन्याची घनता प्रति घन सेंटीमीटर १९.३ ग्रॅम, तर रेनियमची सुमारे २१ ग्रॅम आहे. त्यामुळे सोन्यात रेनियम मिसळल्यास दागिन्याचे वजन वाढू शकते. मात्र, वजन वाढले तरी त्यातील शुद्ध सोन्याचे प्रमाण वाढत नाही..Gold Silver Rate Jalgaon: सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! राज्यातील सर्वात स्वस्त दरात सोनं; १ तोळा कितीला?.नेमका काय प्रयोग झाला?माध्यमांतील वृत्तानुसार, जोधपूरमध्ये एका प्रयोगादरम्यान ७.८३० ग्रॅम शुद्ध सोन्यात १ ग्रॅम रेनियम पावडर मिसळण्यात आली. त्यानंतर दागिना तयार करण्यासाठी इतर धातूंचीही भर घालण्यात आली. तयार दागिन्याचे एकूण वजन ९.५८० ग्रॅम झाले. या दागिन्याची वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे एका हॉलमार्किंग केंद्राने त्याला २२ कॅरेट म्हणजेच ९१६ शुद्धतेचे प्रमाण दिल्याचा दावा करण्यात आला. एका शोरूममधील मशीननेही सोन्याचे प्रमाण ९३.७० टक्के दाखवले. मात्र, प्रत्यक्ष वापरलेल्या सोन्याच्या प्रमाणानुसार त्याची शुद्धता सुमारे २० कॅरेट होती..मशीनला कसं कळलं नाही?सोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठी दुकानांमध्ये प्रामुख्याने XRF मशीन वापरली जाते. ही मशीन एक्स-रेच्या मदतीने दागिन्याच्या पृष्ठभागावरील धातूंचे प्रमाण तपासते. मात्र, दागिन्याच्या आतील आणि बाहेरील रचनेत फरक असेल, तर केवळ पृष्ठभागाच्या तपासणीत संपूर्ण माहिती मिळेलच असे नाही. अर्थात, प्रत्येक XRF मशीन रेनियम ओळखू शकत नाही, असेही नाही..Gold Rate Today: सोनं 13 हजारांनी, चांदी 12,500 रुपयांनी स्वस्त! 18 कॅरेट सोनं 93 हजारांवर; पाहा ताजे दर.ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?सोने खरेदी करताना BIS हॉलमार्क, कॅरेटची शुद्धता आणि सहा अंकी HUID क्रमांक तपासावा. BIS Care App वरून HUID क्रमांकाची पडताळणी करता येते. तसेच दागिन्याचे वजन, शुद्धता आणि मेकिंग चार्ज नमूद असलेले पक्के बिल घ्यावे. शुद्धतेबाबत संशय असल्यास BIS मान्यताप्राप्त केंद्रात फायर असे (Fire Assay) पद्धतीने तपासणी करून घेता येते..हॉलमार्क असलेल्या दागिन्याची शुद्धता नमूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आढळल्यास BIS च्या नियमानुसार ग्राहकाला नुकसानभरपाई आणि तपासणी शुल्क मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करताना केवळ चमक आणि वजन न पाहता त्याची शुद्धताही तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.