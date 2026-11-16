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Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव

Gold Falls by ₹28,000 Ahead of Wedding Season: गेल्या काही दिवसांत सोनं तब्बल 28 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. दिवाळीनंतरही सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरण कायम असून लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर जाणून घ्या.
Gold Price Today

Gold Becomes Cheaper by ₹28,000! Prices Continue to Fall After Diwali; Check City-Wise Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today Mumbai: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिवाळीनंतर गोड बातमी आहे. कारण दिवाळीनंतरही सोन्याच्या भावतील घसरण कायम आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी सोन्याचा भाव तब्बल 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता त्यानंतर 2 महिन्यांतच सोनं तब्बल 28 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यातच आज देखील कमोडिटी आणि सराफा बाजारात सोनं चांदीच्या भावात घसरण झाल्याने खरेदीआधी भाव नेमका किती आहे हे जाणून घ्या.

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