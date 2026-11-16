Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव

Gold Price Today Mumbai: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिवाळीनंतर गोड बातमी आहे. कारण दिवाळीनंतरही सोन्याच्या भावतील घसरण कायम आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी सोन्याचा भाव तब्बल 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता त्यानंतर 2 महिन्यांतच सोनं तब्बल 28 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यातच आज देखील कमोडिटी आणि सराफा बाजारात सोनं चांदीच्या भावात घसरण झाल्याने खरेदीआधी भाव नेमका किती आहे हे जाणून घ्या. .सोन्याचा भावगुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या माहितीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,36,950 रुपयांना तर 22 कॅरेट सोनं 1,25,550 रुपयांना विकलं जात आहे. हा भाव जीएसटी विना आहे. यात 3% GST आकारला जातो. आज सोन्याचा भाव पुन्हा 820 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. विशेष म्हणजे आजचा भाव 3 जानेवारीच्या 2026 वर्षातील सर्वात स्वस्त दराइतका झाला आहे. .Petrol-Diesel Price Today: CNG महागल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात 1 लिटर कितीला?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमहाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे-24 कॅरेट सोनं - 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,680 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,540 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,02,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,260 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही सोन्याचा भाव घसरला. सकाळी 10.00 वाजता सोनं 1000 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,35,700 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात 5,500 रुपयांची घसरण होऊन भाव प्रति किलो 1,70,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी.चांदीचा भावआज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीतही चांदीचा भाव 5 हजारांनी स्वस्त झाला आहे. आज चांदी प्रति किलो 1,90,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.