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Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज?

Gold Price Prediction: सध्याची कररचना कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत सोन्याचा भाव 2 लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो, असा अंदाज पु. ना. गाडगीळ ॲंड सन्सचे संचालक अमित मोडक यांनी व्यक्त केला आहे.
Gold Rate Prediction 2030

Gold Rate Prediction: Gold Price to Cross ₹2 Lakh by 2030? Expert Gives Major Estimate

eSakal

सकाळ वृत्तसेवाVinod Dengale
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Gold Rate in 2030: सोन्यावरील सध्याची कररचना कायम राहिल्यास सोन्याचे भाव २०३० पर्यंत दोन लाख रुपये प्रतिदहा ग्रॅमच्या पुढे जातील, असा अंदाज पु. ना. गाडगीळ ॲंड सन्सचे संचालक अमित मोडक यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची वाढलेली खरेदी आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे सोन्याकडे गुंतवणुकीचे साधन म्हणून पाहण्याचा कल वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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