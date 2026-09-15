Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज?

Gold Rate in 2030: सोन्यावरील सध्याची कररचना कायम राहिल्यास सोन्याचे भाव २०३० पर्यंत दोन लाख रुपये प्रतिदहा ग्रॅमच्या पुढे जातील, असा अंदाज पु. ना. गाडगीळ ॲंड सन्सचे संचालक अमित मोडक यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची वाढलेली खरेदी आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे सोन्याकडे गुंतवणुकीचे साधन म्हणून पाहण्याचा कल वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले..मोडक यांच्या मते अमेरिकेवरील कर्जाचा वाढता दबाव, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध देशांकडून सोन्याची खरेदी आणि रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन या घटकांचा सोन्याच्या दरावर परिणाम होत आहे. चीनसह अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याचा साठा वाढविला आहे. भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास आयात महागते आणि महागाईचा दबाव वाढतो. या पार्श्वभूमीवर सोन्याची मागणी टिकून राहण्याची शक्यता असल्याचे मोडक यांनी सांगितले..Gold Rate Today: गणेशोत्सवात सोनं स्वस्त! सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; उच्चांकापेक्षा ₹27 हजारांनी कमी, पाहा आजचा भाव.सोनं ७५ पट वाढले १९७० पासून आतापर्यंत सोन्याचे भाव सुमारे ७५ पटीने वाढले आहेत. दागिन्यांसाठी सोन्याची मागणी काहीशी कमी होत असली तरी गुंतवणुकीसाठी मागणी वाढत आहे. गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूकही वाढली आहे. सध्याच्या कररचनेत बदल झाला नाही, तर २०३० पर्यंत सोन्याचा दर दोन लाख रुपयांच्या पुढे जाईल, असा त्यांचा अंदाज आहे.महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील पारंपरिक कौटुंबिक ब्रॅंडची विश्वासार्हता सोने बाजारात कायम आहे. त्यामुळे ठुशी, पाटल्या, पोहेहार यांसारख्या पारंपरिक दागिन्यांची मागणी टिकून आहे. मंदिर दागिन्यांच्या प्रकारात बंगाली कारागिरांचे पूर्वीचे वर्चस्व कमी झाले असून, अन्य कारागिरही या कलेत पारंगत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..ठळक मुद्देदागिने नको असतील तर गोल्ड ईटीएफचा पर्यायदागिन्यांसाठी सोन्याची मागणी घटतेय तर गुंतवणुकीसाठी वाढतेयसर्व सोने व्यवहारांसाठी हॉलमार्किंगची सक्ती हवीगोल्ड लोनवर शासनाचे अधिक निर्बंध हवेतमहाराष्ट्राची सोने व्यापारातील परंपरा देशात सरस.सर्व व्यवहार हॉलमार्कच्या कक्षेतसोने व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी सर्व व्यवहारांना हॉलमार्किंगची सक्ती असावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. सध्या ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी हॉलमार्किंगची सक्ती आहे. सर्व व्यवहार हॉलमार्कच्या कक्षेत आल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मोडक यांनी सांगितले..Multibagger Stock: 1 लाखांचे झाले तब्बल 1.35 कोटी! फक्त 6 महिन्यांतच पैसा तिप्पट; पाहा गुंतवणूकदारांना मालामाल करणारा शेअर .चांदीकडेही गुंतवणुकीची संधीसोने-चांदीच्या किमतीतील प्रमाणात वेळोवेळी बदल होतात. हे प्रमाण चांदीच्या बाजूने वाढल्यास चांदीही गुंतवणुकीची संधी ठरू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सोने-चांदीच्या दरातील या प्रमाणाकडे लक्ष ठेवावे, असे मोडक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.