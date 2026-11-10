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Gold Rate Today : दिवाळी पाडव्याला सोन्याचे भाव घसरले, खरेदीची उत्तम संधी; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव

MCX Gold : आज १० नोव्हेंबर रोजी MCX वर २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.०४% (६० रुपये) घसरून प्रति १० ग्रॅम १,४३,१०६ रुपये झाला. बुलियन बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,६४० रुपये नोंदवला गेला.
Gold Rate Today: 24 Carat and 22 Carat Prices

Gold Rate Today: 24 Carat and 22 Carat Prices

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोन्याच्या भावात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. अशातच आज, १० नोव्हेंबर रोजी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात किंचित घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वर बाजार सुरू होण्यापूर्वी २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.०४ टक्क्यांनी म्हणजेच ६० रुपयांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,४३,१०६ रुपयांवर आला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी हा भाव १,४३,१६६ रुपये होता.

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