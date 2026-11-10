Gold Rate Today : दिवाळी पाडव्याला सोन्याचे भाव घसरले, खरेदीची उत्तम संधी; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव

सोन्याच्या भावात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. अशातच आज, १० नोव्हेंबर रोजी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात किंचित घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वर बाजार सुरू होण्यापूर्वी २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.०४ टक्क्यांनी म्हणजेच ६० रुपयांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,४३,१०६ रुपयांवर आला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी हा भाव १,४३,१६६ रुपये होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .बुलियन बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,६४० रुपये नोंदवण्यात आला. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,१३३ डॉलरवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,४६,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका नोंदवण्यात आला..गुडरिटर्न्स'च्या आकडेवारीनुसार, आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४४,७५० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३२,७०० रुपये, तर १८ कॅरेट सोन्याचा भाव १,०८,६०० रुपये आहे. मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४४,६०० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३२,५५० रुपये आणि १८ कॅरेट सोन्याचा भाव १,०८,४५० रुपये आहे..काल सोन्याच्या दरात झाली होती वाढदरम्यान, सोमवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत ६०० रुपयांची वाढ झाली होती. त्यामुळे ९९.९ टक्के शुद्धता असलेल्या सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४६,९०० रुपयांवर पोहोचला होता. शुक्रवारी हा दर १,४६,३०० रुपये होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पॉट गोल्डच्या किमतीत २९.६९ डॉलरची वाढ होऊन भाव प्रति औंस ४,१०० डॉलरवर पोहोचला होता..सोने विक्रीत ३० टक्क्यांची वाढ.महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दरमुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,४४,६०० रुपये आहे. नाशिक, लातूर आणि वसई-विरारमध्ये हा दर १,४४,६३० रुपये आहे. जळगावमध्येही २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४४,६०० रुपये नोंदवण्यात आला आहे..सोन्याचे दर शहरानुसार तसेच शुद्धतेनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफांकडून ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष खरेदी करताना जीएसटी आणि घडणावळ शुल्क वेगळे आकारले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.