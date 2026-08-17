Gold Rate Today : श्रावणाच्या पहिल्याच सोमवारी सोन्या-चांदीत घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव

Gold Silver Rate Today: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी देशभरात सोन्याचे भाव घसरले आहेत. १७ ऑगस्टच्या सकाळी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५५,२७० रुपयांवर आला आहे. मुंबईत हा भाव १,५५,१२० रुपये इतका नोंदवला गेला. इतर प्रमुख शहरांमध्येही सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात विविध शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,४९० रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती, तर २२ कॅरेट सोने ३,२०० रुपयांपर्यंत महागले होते. जागतिक स्तरावर गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात सुमारे ०.९ टक्क्यांनी वाढ झाली होती..प्रमुख शहरांमधील आजचे सोन्याचे भाव असे आहेत- दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५५,२७० रुपये आणि २२ कॅरेटचा भाव १,४२,३४० रुपये आहे. मुंबई व कोलकातामध्ये २४ कॅरेट १,५५,१२० रुपये तर २२ कॅरेट १,४२,१९० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. चेन्नई, पुणे आणि बेंगळुरूमध्येही २४ कॅरेटचा भाव १,५५,१२० रुपये व २२ कॅरेटचा भाव १,४२,१९० रुपये प्रति १० ग्रॅम नोंदवला गेला आहे..चांदीच्या दरातही घसरण दिसून येत आहे. १७ ऑगस्टच्या सकाळी चांदीचा दर प्रति किलो २,४९,९०० रुपयांवर आला. गेल्या आठवड्यात या दरात ५,००० रुपयांची वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरची किंमत प्रति औंस ६४.८८ डॉलर इतकी आहे.मौल्यवान धातूंवरील सीमा शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर जुलैमध्ये भारताच्या सोने व चांदीच्या आयातीचा वेग मंदावला. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये सोन्याची आयात केवळ ४.७७ टक्क्यांनी वाढून ४.१६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर चांदीची आयात ६६.१ टक्क्यांनी घसरून १७१.६ दशलक्ष डॉलरवर आली..FAQs१. १७ ऑगस्टला दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,५५,२७० प्रति १० ग्रॅम आहे.२. मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,५५,१२० प्रति १० ग्रॅम आहे.३. मुंबईत २२ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? मुंबईत २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,४२,१९० प्रति १० ग्रॅम आहे.४. १७ ऑगस्टला चांदीचा दर किती आहे? चांदीचा दर ₹२,४९,९०० प्रति किलो आहे.५. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात किती वाढ झाली होती? २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹३,४९० पर्यंत, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹३,२०० पर्यंत वाढ झाली होती.६. भारताची चांदीची आयात जुलैमध्ये किती घसरली? जुलैमध्ये भारताची चांदीची आयात ६६.१% घसरून $१७१.६ दशलक्षवर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.