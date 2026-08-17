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Gold Rate Today : श्रावणाच्या पहिल्याच सोमवारी सोन्या-चांदीत घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव

Silver Rate Today : गेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल ₹३,४९० आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹३,२०० पर्यंत वाढ झाली होती. चांदीच्या दरातही घसरण झाली असून १७ ऑगस्टला चांदी ₹२,४९,९०० प्रति किलोवर आली आहे.
Gold Rate Today

Gold Price in Delhi, Mumbai, Pune and Other Cities

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Gold Silver Rate Today: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी देशभरात सोन्याचे भाव घसरले आहेत. १७ ऑगस्टच्या सकाळी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५५,२७० रुपयांवर आला आहे. मुंबईत हा भाव १,५५,१२० रुपये इतका नोंदवला गेला. इतर प्रमुख शहरांमध्येही सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात विविध शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,४९० रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती, तर २२ कॅरेट सोने ३,२०० रुपयांपर्यंत महागले होते. जागतिक स्तरावर गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात सुमारे ०.९ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.

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