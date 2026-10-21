Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले, तरी दसऱ्याच्या मूहर्तावर खरेदी कमी! कारण काय? 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?

संजय महाजनदसऱ्यानिमित्त दरवर्षी मोठी आर्थिक उलाढाल होणाऱ्या जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत यंदा अपेक्षित तेजी दिसून आली नाही. दुष्काळी परिस्थिती, खरीप हंगामातील पिकांचे घटलेले उत्पादन आणि सोन्या-चांदीच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम बाजारपेठेवर झाला. दरवर्षी दसऱ्याच्या दिवशी साधारणतः 10 ते 12 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, यंदा दरात घसरण होऊनही सामान्य ग्राहकांनी दागिने खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने उलाढालीत सुमारे 15 टक्क्यांनी घट झाल्याचा अंदाज सुवर्ण व्यवसायातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..जळगावातील सोन्याचा दर दसऱ्याच्या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. त्यामुळे दरवर्षी या दिवशी दागिने, सोन्याची नाणी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या खरेदीसाठी सराफा बाजारात गर्दी होते. यंदा मात्र बाजारपेठेतील ग्राहकांची वर्दळ कमी दिसून आली. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अनेकांनी खरेदी पुढे ढकलली. तर काही ग्राहकांनी आवश्यकतेनसार जळगावात सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम 1 हजार 847 रुपयांहून अधिक घट झाली. त्यामुळे 24 कॅरेट सोन्याचा GSTसह दर प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 50 हजार 308 रुपयांपर्यंत खाली आला..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या.घसरण का झाली?जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार शेती आहे. यंदा दुष्काळी परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील पिकांचे घटलेले उत्पादन यामुळे शेतकरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे. अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी झाल्याने अनेक कुटुंबांनी सणासुदीच्या खर्चाला मर्यादा घातल्या. परिणामी, दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने-चांदीचे दागिने खरेदी करण्यासाठी सुवर्ण बाजारपेठेत येणाऱ्या ग्रामीण ग्राहकांची संख्या तुलनेने कमी राहिली..महाराष्ट्रातील सोन्याचे भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज 21 ऑक्टोबर रोजी सकाळच्या सत्रात मुंबईच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,46,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,09,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका होता..Jio IPO: एका शेअरमागे तब्बल 247 रुपये GMP जिओच्या IPO मध्ये किती पैसे गुंतवावे लागणार? एका लॉटची किंमत काय? जाणून घ्या.चांदीचा भाव चांदीच्या दरातही प्रति किलो 3 हजार 90 रुपयांची घसरण झाली. परिणामी, जीएसटीसह चांदीचा दर प्रति किलो 2 लाख 16 हजार 300 रुपयांवर आला. सोन्या-चांदीच्या दरात झालेली घसरण ग्राहकांसाठी खरेदीची संधी मानली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात सामान्य ग्राहकांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सोन्याचे दर काही प्रमाणात कमी झाले असले, तरी दागिने खरेदीसाठी लागणारी एकूण रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याची भावना ग्राहकांमध्ये होती. त्यामुळे दरातील घसरणीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक ग्राहक पुढे आले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.