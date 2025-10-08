Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात आज पुन्हा वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summary2025 मध्ये सोन्याच्या किंमतींमध्ये 60% पेक्षा जास्त वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.जागतिक संकटांच्या काळात सोन्याचे दर ऐतिहासिकदृष्ट्या वाढत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.सोन्याच्या भाववाढीची प्रमुख कारणे म्हणजे भू-राजकीय तणाव, मध्यवर्ती बँकांची खरेदी, व्याजदर बदल आणि भारत-चीनची मागणी..सोने आणि चांदीच्या भावात सातत्याने वाढत होत आहे. सोन्याचा भावात रोज नवीन विक्रम होताना दिसत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१९,९४१ रुपये इतका झाला तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,४९,४४१ रुपये झाला आहे. .दरम्यान, ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, दिल्ली सराफा बाजारात सोन्याच्या भाव प्रति १० ग्रॅम १,२४,००० रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोला आहे. चांदीची मागील उच्चांकी पातळीपेक्षा ३,४०० रुपयांनी घसरण होऊन ती सर्व करांसह प्रति किलोग्रॅम १,५४,००० रुपयांवर पोहोचली..यावर्षी सोन्याचे भाव ६०% पेक्षा जास्त वाढण्याचा अंदाज आहे. जानेवारी २००८ ते ऑगस्ट २०११ दरम्यानही असाच ट्रेंड दिसून आला, जेव्हा सोन्याचे भाव १००% वाढले. त्याचप्रमाणे, जानेवारी ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान सोन्याचे भाव अंदाजे ५३% वाढले..सोन्याचे भाव वाढण्याची चार प्रमुख कारणेगेल्या १५ वर्षांत, विविध प्रसंगी, विशेषतः जागतिक संकटांच्या काळात सोन्याच्या भावात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २००८ च्या आर्थिक मंदीपासून २०२० च्या कोरोनाच्या महामारीपर्यंत, अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याचे भाव ऐतिहासिकदृष्ट्या वाढले आहेत. कमोडिटी मार्केट तज्ञांनी सोन्याचे भाव वाढण्याची चार प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. ज्यात भू-राजकीय तणाव, मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी, व्याजदरातील बदल आणि चीन आणि भारताकडून सोन्याची सततची मागणी यांचा समावेश आहे. त्यांनी असेही म्हटले की सोन्याच्या ईटीएफमध्ये सतत खरेदी करणे हे देखील सोन्याच्या किमती वाढण्याचे एक कारण आहे..FAQs 1. आज सोन्याचा भाव किती आहे? ➡️ आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,19,941 प्रति 10 ग्रॅम आहे.2. चांदीचा आजचा दर किती आहे? ➡️ चांदीचा दर ₹1,49,441 प्रति किलो इतका झाला आहे.3. दिल्ली सराफा बाजारात सोने कितीला विकले जात आहे? ➡️ दिल्ली बाजारात सोन्याचा दर ₹1,24,000 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे.4. सोन्याच्या किंमती का वाढत आहेत? ➡️ भू-राजकीय तणाव, बँकांची खरेदी, कमी व्याजदर आणि चीन-भारताची वाढती मागणी यामुळे.5. 2025 मध्ये सोन्याच्या किंमती किती वाढू शकतात? ➡️ तज्ञांच्या मते, या वर्षी सोन्याच्या किंमतींमध्ये 60% पेक्षा जास्त वाढ होऊ शकते.6. सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? ➡️ बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात सोने हे सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.