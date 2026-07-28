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Gold Rate Today: सोन्याच्या तेजीला ब्रेक! सोनं खरेदीची सुवर्णसंधी? पाहा 24K, 22K आणि 18K चा ताजा भाव

Gold-Silver Latest Rate Update: सलग तीन दिवसांच्या वाढीनंतर आज सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, 24K, 22K आणि 18K सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. तुमच्या शहरातील सोनं आणि चांदीचे ताजे दर जाणून घ्या.
24K, 22K & 18K Gold Prices Today

Gold Becomes Cheaper Today! Should You Buy Now? Check the Latest Gold Rates

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज आनंदाची बातमी आहे. गेल्या तीन दिवसांत झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर आज पहिल्यांदा सोनं स्वस्त झालं आहे. आजच्या घसरणीनंतर महाराष्ट्रात 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा तसेच चांदीचा भाव किती आहे जाणून घ्या.

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