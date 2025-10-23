Gold Rate Today : भाऊबीजेदिवशी सोन्यात मोठी घसरण, चांदीही १० हजारांनी उतरली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा नवीन भाव

Summaryभाऊबीजेदिवशी सोन्याच्या किंमतीत ₹3,726 प्रति 10 ग्रॅम इतकी मोठी घसरण झाली आहे.चांदीतही ₹10,549 प्रति किलो इतकी घट झाली असून भाव ₹1,52,501 वर पोहोचला आहे. MCX वर सोने 6% आणि चांदी 4% ने घसरली आहे..भारतात सोने आणि चांदीच्या भावात सातत्याने वाढल्या आहेत.पण अलिकडच्या काळात दोन्ही धातूंच्या भावांत मोठी घसरण झाली आहे. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ३,७२६ रुपयांनी घसरून १,२३,९०७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. चांदीचा भाव १०,५४९ रुपयांनी घसरून १,५२,५०१ रुपये प्रति किटलो झाला. MCX वर सोने ६% घसरून १,२०,५७५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले, तर चांदी ४% घसरून १,४४,००० रुपये प्रति किलो झाली. IBJA नुसार, २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव जाणून घेऊया. .सोन्याचे भाव कमी होतील ? जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होत राहिला आणि आयात शुल्क कमी झाले तर सोन्याचे भाव कमी होतील का? असे विचारले जाते.ते कमी होऊ शकतात. त्यानंतर सोने आणखी स्वस्त होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतातील सोन्याची संपूर्ण मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. सरकार आयात शुल्कात काही बदल करते का हे पाहणे बाकी आहे. गेल्या काही वर्षांत, गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे लोकांचा रस कमी झाला आहे..सोन्याच्या किमतीत अंदाजे १० टक्क्यांनी घट झाल्याचे आपण पाहिले आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात सोन्याच्या किमती आणखी कमी होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतील, परंतु नेहमी लक्षात ठेवा की सोने कधीही पुन्हा येऊ शकते. म्हणूनच ही एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे आणि कोणत्याही जागतिक तणावामुळे सोन्याच्या खरेदीत वाढ होऊ शकते..डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक जर तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदी करण्यापूर्वी तुम्ही प्रथम सध्याची सोन्याची किंमत आणि दागिन्यांची शुद्धता तपासली पाहिजे. सोने हा एक मौल्यवान धातू आहे, म्हणून ते खरेदी करताना तुम्ही अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तुम्ही अनेक प्रकारे सोने खरेदी करू शकता: भौतिक, बाँड आणि डिजिटल स्वरूपात. भौतिक सोने म्हणजे तुम्ही सोने विक्रेत्याकडून खरेदी केलेले सोने, जे तुम्ही ठेवू शकता आणि वापरू शकता. .बहुतेक लोक गुंतवणूक म्हणून नव्हे तर वैयक्तिक वापरासाठी भौतिक सोने खरेदी करतात. आपल्याला माहिती आहे की भौतिक सोन्यावर उत्पादन शुल्क आणि वाया घालवण्याचे शुल्क असे विविध शुल्क आकारले जाईल आणि गुंतवणूकदार म्हणून, हे अतिरिक्त शुल्क हानिकारक असू शकते. म्हणून, गुंतवणूकदार भौतिक सोन्यापेक्षा सुवर्ण रोखे खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.