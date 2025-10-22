Gold Rate Today : दिवाळी पाडव्यादिवशी सोन्या-चांदीत घसरण; तुमच्या शहरातील नवीन भाव काय? जाणून घ्या

Summary दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे सोन्याचे दर वेगवेगळे आहेत. अलीकडील घसरणीचे कारण म्हणजे गुंतवणूकदारांनी नफा-वसुली केली. तज्ञांच्या मते पुढील काही महिन्यांत सोन्याचा भाव ₹१.५० लाखांपर्यंत जाऊ शकतो..भारतात सोने आणि चांदीचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. यात किंचित बदल देखील होत असतात. आज दिवाळी पाड्व्याला सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२७,६३३ रुपये आहे. तर चांदीच्या भाव प्रति किलोग्रॅम ६,१८० रुपयांनी घसरून १,६३,०५० रुपये झाला..मागील काही काळात सोने आणि चांदीचे भाव घसरले कारण गुंतवणूकदारांनी मागील सत्रात दोन्ही धातूंनी विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर नफा कमावला. पण धनत्रयोदशी दरम्यान भारतभर दागिन्यांच्या विक्रीत ३५-४० टक्क्यांनी वाढ झाली. IBJA नुसार, २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे आजचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया..प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भाव दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३०,७२० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,१९,८४० रुपये आहे. कोलकाता आणि मुंबईत २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१९,६९० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३०,५७० रुपये आहे. चेन्नईमध्ये, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३०,९२० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२०,०१० रुपये आहे..सोन्यात घसरण का होत आहे?तज्ञांनी येत्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव प्रति दहा ग्रॅम १.५० लाख रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कारण जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत मध्यवर्ती बँकांकडून खरेदी, विशेषतः चीन आणि जपानमध्ये सार्वजनिक मागणी वाढल्याने सोन्याचे दर वाढू शकतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा अयशस्वी झाल्या आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू राहिले तर येत्या काही महिन्यांत सोने १.५० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. सोन्यात अल्पकालीन सुधारणा अपेक्षित आहे, ज्यामुळे तात्पुरती घट १.१५ लाख रुपयांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नफा-वसुलीमुळे सोन्याच्या किमतीत मंदी आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.