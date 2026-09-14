Gold Rate Today: गणेश चतुर्थीला सोनं स्वस्त! तब्बल 10 हजारांनी घसरण, आजचा ताजा भाव पाहा

Gold Rate on Ganesh Chaturthi: गेल्या महिन्यात महागलेल सोनं आता सप्टेंबर महिन्यात स्वस्त होताना दिसत आहे. आज गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या दिवशी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात चांगली घसरण झाली असून मागच्या 3 आठवड्यांत सोनं जवळपास 10 हजारांनी स्वस्त झालं. सोन्याच्या भावातील ही घसरण पुढच्या काळात येणाऱ्या सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमी ग्राहकांना दिलासा देणारी आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांना मिळतंय पाहा....महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव14 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेश चतुर्थीला Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास स्वरव शहरात सोन्याचा भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,54,090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,409 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,125 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,557 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले भाव हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,62,946 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,33,322 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,295 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,332 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीगणेश चतुर्थीच्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं आहे. आज आठवड्याची सुरुवात घसरणीने झाली असलीने येत्या आठवड्यात आणखी घसरब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 24 यगुस्त रोजी सोनं गेल्या सह महिन्यांतील उच्चांकावर होतं मात्र आज 3 आठवड्यांनी सन 10 हजारांनी स्वत झालं आहे. तसेच उच्चांकापासून 25 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भाव24 कॅरेट सोनं - 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,424 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,140 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,720 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,572 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव14 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.