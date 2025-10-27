Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचे भाव घसरले! चांदीच्या भावातही मोठी घट; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Rate Today : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव घसरल्याने आणि डॉलर मजबूत झाल्याने सोमवारी भारतातील मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वरील सोन्याचे दर कमी झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
Gold Rate Today : MCX वर सोन्याचा भाव आज 0.8 टक्क्यांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम ₹1,22,400 वर उघडला. मागील व्यवहारात तो ₹1,23,451 होता. सोन्यासोबतच चांदीचा भावतही मोठी घसरण बघायला मिळाली. चांदी तब्बल 3.09 टक्क्यांनी घसरून ₹1,42,910 प्रति किलोवर उघडली. मागील सत्रात चांदी ₹1,47,470 प्रति किलोवर होती.

