Gold Rate Today : सोन्याचे भाव घसरले! चांदीच्या भावातही मोठी घट; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Rate Today : MCX वर सोन्याचा भाव आज 0.8 टक्क्यांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम ₹1,22,400 वर उघडला. मागील व्यवहारात तो ₹1,23,451 होता. सोन्यासोबतच चांदीचा भावतही मोठी घसरण बघायला मिळाली. चांदी तब्बल 3.09 टक्क्यांनी घसरून ₹1,42,910 प्रति किलोवर उघडली. मागील सत्रात चांदी ₹1,47,470 प्रति किलोवर होती..सकाळी 11 वाजेपर्यंत सोन्याचा भाव 771 रुपयांनी घसरून ₹1,22,680 प्रति 10 ग्रॅमवर आला, तर चांदी 576 रुपयांनी घसरून ₹1,46,894 प्रति किलोवर व्यवहार करत होती..सोन्याचे भाव कमी होण्यामागची कारणे :अमेरिका-चीन व्यापार तणावात सुधारणा दिसत असल्याने सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून ओळख असलेल्या सोन्याच्या गुंतवणूकीचा कल कमी झाला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याकहा भाव कमी झाला आहे. सोबतच, डॉलर मजबूत झाल्याने इतर चलनधारकांसाठी सोनं महाग झालं आहे. .गुंतवणूकदारांचे लक्ष :गुंतवणूकदार सध्या जगातील प्रमुख सेंट्रल बँकांच्या या आठवड्यात होणाऱ्या धोरणात्मक बैठकीकडे लक्ष ठेवून आहेत. या बैठकीतून व्याजदर आणि महागाईबाबत महत्त्वाचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम सोन्याच्या भावावर होऊ शकतो. त्यामुळे सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय सोने बाजारात सोन्याची मागणी कमी झाल्याचे दिसते.