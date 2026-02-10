Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Silver Market : फेब्रुवारी महिन्यात सोनं-चांदीचे भाव सातत्याने कमी-जास्त होताना दिसत आहे. मागच्या दहा दिवसांचा विचार करता सोनं 3 हजार तर चांदी 60 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
Vinod Dengale
Silver Price Today : काल सोनं-चांदी दोन्हींच्या भाव मोठी तेजी बघायला मिळाली होती मात्र आज सकाळच्या सत्रात देशांतर्गत फ्युचर्स बाजारात सोनं-चांदीच्या भावात घसरण दिसून आली. नफावसुली, अमेरिकन डॉलरमध्ये झालेली मजबुती आणि जागतिक भू-राजकीय तणावात आलेली शिथिलता यामुळे ही घसरण झाली.

