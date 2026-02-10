Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Price Today : काल सोनं-चांदी दोन्हींच्या भाव मोठी तेजी बघायला मिळाली होती मात्र आज सकाळच्या सत्रात देशांतर्गत फ्युचर्स बाजारात सोनं-चांदीच्या भावात घसरण दिसून आली. नफावसुली, अमेरिकन डॉलरमध्ये झालेली मजबुती आणि जागतिक भू-राजकीय तणावात आलेली शिथिलता यामुळे ही घसरण झाली..MCX वर सकाळी सोन्याचा भाव 2,000 रुपयांनी घसरून 1,57,001 प्रति 10 ग्रॅम वर आला. तर चांदीचा भाव तब्बल 5,500 रुपयांनी घसरून 2,57,100 प्रति किलो झाला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार COMEX वर आज सोन्याचा भाव प्रति औंस $5,048.40 वर आला, तर चांदीचा दर प्रति औंस $80.995 वर पोहोचला आहे..Post Office Investment Scheme : पोस्ट ऑफिसची सुपरहिट योजना! झीरो रिस्कसह मिळणार महिन्याला 17,000 रुपये; जाणून घ्या कसे?.सराफा बाजारातील सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,58,060 रुपये आहे. तर 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,44,900 रुपयांना विकलं जात आहे. .सराफा बाजारातील चांदी आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चयनदीचा भाव प्रति किलो 10 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,90,000 रुपये झाला आहे. त्यामुळे मागच्या तीन दिवसांच्या तेजीला आज ब्रेक लागला आहे. दरम्यान सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये मिळत असून तिथे आज सकाळचा भाव 3 लाख रुपये प्रति किलो आहे. .Demat Account : डीमॅट खातेधारकांसाठी SEBI चा मोठा प्लॅन! बदलणार नियम; कोणाला होणार थेट फायदा?.महाराष्ट्रातील सराफा बाजार राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि जळगाव या सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,57,910 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,750 रुपये इतका आहे. दरम्यान राज्यभरात Goodreturnच्या माहितीनुसार चांदीचा भाव प्रति किलो 2,90,000 रुपये इतका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.