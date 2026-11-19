Gold Price Today: सोनं-चांदीच्या बाजारात जानेवारी महिन्यात जी तेजी पाहायला मिळाली होती, त्याच प्रमाणात मोठी घसरण सध्या नोव्हेंबर महिन्यात दिसून येत आहे. आज सलग दहाव्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली असून, सोनं तब्बल 15 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. जानेवारीतील उच्चांकाच्या तुलनेत सोन्याचे दर तब्बल 50 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. त्यामुळे लग्नाचा सीझन सुरू होण्यापूर्वी सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सोन्याचा भाव Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 2,570 रुपयांनी घसरून 1,30,840 रुपये ने वाढला तर 22 कॅरेटचा भाव 2,350 रुपयांनी घसरून 1,19, 950 रुपये झाला आहे.तसेच 24 कॅरेट सोन्याचा भाव मुंबईमध्ये ₹1,30,690, चेन्नईमध्ये आणि गोवामध्येही ₹1,30,690 इतका आहे.दरम्यान, आजच्या MCX बाजारात सकाळच्या सत्रात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,29,500 रुपये इतका झाला आहे तर चांदीचा भाव प्रति किलो ₹ 1,60,900 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावआज दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,80,000 प्रति किलो झाला आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून चांदीचा भाव ₹30,000 रुपयांनी घसरला आहे. देशातील इतर शहरांकडे पाहिले तर मुंबई आणि कोलकाता येथेही चांदी ह्याच दराने उपलब्ध आहे..महाराष्ट्रातील सोने-चांदीचे भावशहर 22 कॅरेट सोनं (प्रति 10 ग्रॅम) चांदी( प्रति किलो)मुंबई ₹1,19,800 ₹1,80,000पुणे ₹1,19,800 ₹1,80,000नागपूर ₹1,19,800 ₹1,80,000कोल्हापूर ₹1,19,800 ₹1,80,000जळगाव ₹1,19,800 ₹1,80,000एकंदरीतच, महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति तोळा विना जीएसटी ₹1,19,800 तर चांदीचे भाव प्रति किलो ₹1,80,000 इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.