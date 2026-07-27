Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना झटका! 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा

Gold Price Today: जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर आज सकाळी सोन्याच्या बाजारात मात्र ग्राहकांची निराशा झाली. कालच्या स्थिर भावानंतर आज सोन्याच्या दरात मोठी वाढ दिसून आली. जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 6 महिन्यांच्या सर्वात स्वस्त दरात मिळणार सोनं मात्र गेल्या 10 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात महागलं आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात आज सोनं-चांदीचा भाव किती आहे पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 27 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,45,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,586 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,370 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,390 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,939 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,236 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसलग तिसऱ्या दिवशी सोनं महागलं आहे.1 जुलैच्या तुलनेत 5,800 रुपयांची वाढ झाली.आज प्रति तोळा 930 रुपये तर प्रति ग्रॅम 93 रुपयांनी महागलं,उच्चांकापासून आजचा भाव 35,300 रुपयांनी स्वस्त आहे.एका आठवड्यात सोनं 1,500 रुपयांनी वाढलं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 27 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,46,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,604 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,385 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,540 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,954 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव27 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,40,000 रुपये आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे. हा भाव उच्चांकापासून तब्बल 1.80 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.