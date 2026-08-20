Gold Rate Today: सोन्याच्या भावाने ग्राहकांना रडवलं! सोनं 16 हजारांनी महागलं; आता 10 ग्रॅम कितीला? पाहा ताजा भाव

Gold Silver Rate Today: ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या भावात चांगलेच चढ-उतार दिसून आले. महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेलं सोन्याने आता ग्राहकांना रडवले आहे. 1 ऑगस्टच्या तुलनेत आज 20 दिवसांनी सोनं तब्बल 16 हजारांनी महागलं आहे. त्यामुळे खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आज एकाच दिवसात सुमारे 4,300 रुपये प्रति तोळा तर 43,000 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं महाग झालं आहे. .सोन्याचा भाव20 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,59,270 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,927 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट20 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,600 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,19,460 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,946 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,68,426 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोनं तब्बल 4,300 रुपयांनी महागलं असून ही मागच्या 3 महिन्यांतील एका दिवसांत झालेली सर्वात मोठी वाढ आहे.या आठवड्यात 4 पैकी 3 दिवस सोनं महागलं आहे.दिवसांत सोनं सुमारे 2,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा भाव हा 14 मे रोजीच्या 1.62 लाखांच्या नंतर सर्वाधिक आहे. म्हणजेच जवळपास 3 महिन्यांतील सर्वात महाग सोनं आज विकलं जात आहे.या आठवड्याचा विचार केला तर सोनं 4,500 रुपयांनी महाग झालं आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून केवळ 20 हजारांनी स्वस्त आहे..चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज चांदीच्या भावात देखील वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्थिर असलेली चांदी आता पुन्हा महागल्याने ग्राहकांच्या चिंता वाढल्या आहे. आज 10 हजारांनी महाग होऊन चांदी प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे. ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता चांदी 20 हजारांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.