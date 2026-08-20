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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावाने ग्राहकांना रडवलं! सोनं 16 हजारांनी महागलं; आता 10 ग्रॅम कितीला? पाहा ताजा भाव

Gold Price Surges Again: सोन्याच्या दरात तब्बल 16 हजारांची वाढ झाल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा आजचा ताजा भाव किती? पाहा ताजे दर.
Gold Rate Today

Gold Price Shock! Gold Becomes ₹16,000 Costlier; Check Today’s 10 Gram Rate

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Silver Rate Today: ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या भावात चांगलेच चढ-उतार दिसून आले. महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेलं सोन्याने आता ग्राहकांना रडवले आहे. 1 ऑगस्टच्या तुलनेत आज 20 दिवसांनी सोनं तब्बल 16 हजारांनी महागलं आहे. त्यामुळे खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आज एकाच दिवसात सुमारे 4,300 रुपये प्रति तोळा तर 43,000 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं महाग झालं आहे.

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