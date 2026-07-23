Gold Rate Today: सोने खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली! अवघ्या 6 दिवसांत 50 हजारांनी महाग; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या

Gold-Price Update Today: सध्याच्या काळात सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण मागच्या 6 दिवसांपासून सोन्याच्या भावात मोठी तेजी दिसून आली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि इतर जागतिक घडामोडींचा यावर परिणाम होत आहे. मागच्या 6 दिवसांतच प्रति 100 ग्रॅम सोनं तब्बल 50,000 रुपयांनी महाग झालं आहे. त्यामुळे जे ग्राहक सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहे त्यांनी एकदा ताजा भाव काय आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. .सोन्याचा भाव23 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,47,280 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,728 रुपये इतका आहे. आज 24 कॅरेट सोनं सुमारे 770 रुपये प्रति तोळा तर 77 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं महाग झालं..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 23 जुलै 2026 रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,500 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,10,460 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,046 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,35,000 रुपये असलं तरी मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून हा भाव प्रति तोळा 1,55,736 रुपये होतो..1 जुलैच्या नंतर या महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी तेजी दिसून आली. महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी गेल्या 6 महिन्यांतील सर्वात सस्त दर नोंदविल्यानंतर मात्र सोनं महाग होताना दिसल. मागच्या 6 दिवसांत सोन्याचा भाव प्रति तोळा 5 हजारांनी तर प्रति 10 तोळा सुमारे 50 हजारांनी वाढला आहे. ही भाववाढ झाली असली तरी आजही सोनं उच्चांकापासून सुमारे 33 हजारांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात महाग झालं असलं तरी कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र सोनं स्वस्त झालं आहे. सकाळी 10.10 वाजता प्रति 10 ग्रॅम सोनं 700 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,45,000 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीही 975 रुपयांनी घसरली असून प्रति किलो 2,26,022 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावमहाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदी प्रति किलो 2,40,000 रुपयांना विकली जात आहे. कालच्या वाढीनंतर आज चांदी स्थिर आहे. तर उच्चांकापासून 1.80 लाख रुपयांनी घसरलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.