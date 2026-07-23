Personal Finance

Gold Rate Today: सोने खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली! अवघ्या 6 दिवसांत 50 हजारांनी महाग; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या

Today's Gold-Silver Rates: गेल्या सहा दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून खरेदीदारांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे खरेदीपूर्वी आजचा सोनं-चांदीचा ताजा भाव जाणून घ्या.
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Gold Prices Surge Again! Gold Becomes Costlier by ₹50,000 in Just 6 Days

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold-Price Update Today: सध्याच्या काळात सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण मागच्या 6 दिवसांपासून सोन्याच्या भावात मोठी तेजी दिसून आली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि इतर जागतिक घडामोडींचा यावर परिणाम होत आहे. मागच्या 6 दिवसांतच प्रति 100 ग्रॅम सोनं तब्बल 50,000 रुपयांनी महाग झालं आहे. त्यामुळे जे ग्राहक सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहे त्यांनी एकदा ताजा भाव काय आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

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