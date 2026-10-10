Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालथ! 2 दिवसांत काय घडलं? पाहा ताजा भाव

https://youtu.be/EFJaFjSHj_E?si=EqAKW6o9oashkcUW Gold Prices See a Major Shift Before Dussehra! Check 22K, 24K Gold Rates: येत्या 10 दिवसांवर दसरा असताना सोन्याच्या भावात मात्र मोठा बदल झाला. गेल्या आठवडाभरात मोठी घसरण होत होती मात्र काल आणि आज सलग 2 दिवस सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली असून आता ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर सोनं किती रुपयांना मिळतय पाहा. .सोन्याचा भाव10 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,51,420 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 15,142 रुपये इतका आहे. आज सोनं 710 रुपये प्रति तोळा तर 7,100 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..Post Office Scheme: 4,50,000 रुपये फक्त व्याजातून मिळणार! पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणारी गुंतवणूक; जाणून घ्या संपूर्ण गणित.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,38,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,880 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,357 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,60,120 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,31,014 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,816 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,941 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भाव10 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव मात्र 10 दिवसानंतर वाढला आहे. 1 ऑक्टोबरला घसरण झाल्यानंतर आज तब्बल 10 दिवसांनी चांदी 5 हजारांनी महागली असून प्रति किलो 2,40,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.