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Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालथ! 2 दिवसांत काय घडलं? पाहा ताजा भाव

latest 22K, 24K and 18K gold prices in Mumbai, Pune and Nagpur: दसऱ्याला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सोन्या-चांदीच्या दरात मोठे बदल होत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रात आज 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे आणि चांदी किती रुपयांना मिळतेय, जाणून घ्या.
Gold Rate Today 10 October 2026

Gold Rate Today: Gold Prices See a Major Shift Before Dussehra! Check 22K, 24K Gold Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

https://youtu.be/EFJaFjSHj_E?si=EqAKW6o9oashkcUW Gold Prices See a Major Shift Before Dussehra! Check 22K, 24K Gold Rates: येत्या 10 दिवसांवर दसरा असताना सोन्याच्या भावात मात्र मोठा बदल झाला. गेल्या आठवडाभरात मोठी घसरण होत होती मात्र काल आणि आज सलग 2 दिवस सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली असून आता ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर सोनं किती रुपयांना मिळतय पाहा.

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