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Gold Rate Today: RBIच्या निर्णयानंतर आज मोठी घसरण! 8 दिवसांत सोन्याचे भाव कोसळले; चांदीही स्वस्त, महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?

Gold-Silver Rate: RBI च्या निर्णयानंतर आज सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली असून सलग आठव्या दिवशी दर कमी झाले आहेत. सोनयासोबत चांदीही स्वस्त झाली असून महाराष्ट्रातील आजचे ताजे सोनं-चांदीचे भाव जाणून घ्या.
Gold Prices Crash for 8th Straight Day! Check Today's Gold & Silver Rates in Maharashtra

Gold Prices Crash for 8th Straight Day! Check Today's Gold & Silver Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत सराफा आणि कमोडिटी बाजारात सोन्याचे भावात घसरण कायम आहे. यातच काल RBI ने रेपो दर स्थिर ठेवल्यानंतर मात्र आज देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याची भाव एकदम कोसळले आहेत. सोन्यासोबतच आज चांदी देखील आणखी स्वस्त झाली आहे. चला जाणून घेऊयात 6 जून 2026 रोजी देशभरात आणि महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचे ताजे भाव काय आहेत.

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