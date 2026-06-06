Gold Rate Today: RBIच्या निर्णयानंतर आज मोठी घसरण! 8 दिवसांत सोन्याचे भाव कोसळले; चांदीही स्वस्त, महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?

Gold Price Today: गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत सराफा आणि कमोडिटी बाजारात सोन्याचे भावात घसरण कायम आहे. यातच काल RBI ने रेपो दर स्थिर ठेवल्यानंतर मात्र आज देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याची भाव एकदम कोसळले आहेत. सोन्यासोबतच आज चांदी देखील आणखी स्वस्त झाली आहे. चला जाणून घेऊयात 6 जून 2026 रोजी देशभरात आणि महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचे ताजे भाव काय आहेत. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 6 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,52,730 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,273 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,000 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,455 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,61,504 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,32,145 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्यातील महत्त्वाची आकडेवारीआज सोनं तब्बल 3000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 30,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने स्वस्त झालं आहे.30 मे पासून आज सलग आठव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली.जून महिन्यात सोनं तब्बल 4300 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.मागील एका महाइनयचा विचार केला तर आज सोनं सर्वात कमी दरात विकलं जात आहे.मात्र मागील एका वर्षाचा विचार केला तर सोनं 97,700 रुपायांवरून वाढून आज 1,52,700 झाले आहे म्हणजेच 55 हजारांनी महाग झालं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 6 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,910 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,591 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,015 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,990 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,699 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याचे भाव का घसरले?अमेरिकेतील रोजगारवाढीची मजबूत आकडेवारी, फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढीची शक्यता आणि अमेरिका-इराणमधील तणाव कायम असल्यामुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. तसेच जागतिक तेलवाहतुकीतील अडथळे अजूनही कायम असल्याने सध्या सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची चमक फिकी पडली असून भाव घसरताना दिसत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत 10 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाल्यानंतर चांदी प्रति किलो 2,65,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.