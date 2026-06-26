Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; जूनमध्ये 16 हजारांची घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Price Today: भारतीय लोकांसाठी सोनं हे केवळ गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक शुभ मूहर्त, सण-उत्सव आणि लग्नसभारंभाच्या वेळी सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र 2026 वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावाने नव-नवे उच्चांक गाठले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी सोनं खरेदी चिंतेचा विषय बनला होता. मात्र आज जून महिन्यातील विक्रमी घसरणीमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजचा भाव हा गेल्या 5 महिने 15 दिवसांतील म्हणजेच 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर असल्याने आजचा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. .सोन्याचा भाव?26 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,41,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,160 रुपये इतका आहे. 24 कॅरेटचा कालचा भावही याच दरम्यान होता..Bank Holiday: आज मोहरमनिमित्त बँका बंद की सुरू? पाहा RBI ची अपडेट, सलग 3 दिवस....22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 26 जून रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,29,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,980 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,620 रुपये प्रति ग्रॅमविशेष म्हणजे सोन्याच्या दगिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं 1,29,800 रुपयांवर आल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना सध्या तरी मोठा दिलासा मिळाला आहे..सोन्याच्या भावातील महत्त्वाची आकडेवारीगेल्या 3 दिवसांत सोन्याचा भाव तब्बल 6,700 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.12 जानेवारी 2026 रोजी सोनं 1,42,000 रुपये प्रति तोळा होत त्यानंतर आजचा दर हा पहिल्यांदा याच्या खाली आल्याने सोन्याचा भाव 5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव आहे.आजचा दर उच्चांकापासून तब्बल 39 हजारांनी स्वस्त आहे.जून महिन्यात सोनं 16 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..IPO Investment: पहिल्याच दिवशी पैसाच झाला दुप्पट! 208 रुपयांचा शेअर थेट 415 रुपयांवर; IPO गुंतवणूकदार मालामाल.चांदीचा भाव?महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदी प्रति किलो 2,34,900 रुपयांना विकली जात आहे. जून महिन्यात चांदीचा भाव सुमारे 45 हजारांनी घसरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.