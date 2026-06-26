Personal Finance

Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; जूनमध्ये 16 हजारांची घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold-Silver Latest Price Update: जून महिन्यात सोन्याच्या भावात विक्रमी घसरण झाली असून आजचा दर गेल्या 165 दिवसांतील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला आहे. उच्चांकाच्या तुलनेत सोनं तब्बल 39 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.
Gold Rate Today

Gold Prices Crash! Lowest Level in 165 Days; Check Today's Latest Gold Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: भारतीय लोकांसाठी सोनं हे केवळ गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक शुभ मूहर्त, सण-उत्सव आणि लग्नसभारंभाच्या वेळी सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र 2026 वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावाने नव-नवे उच्चांक गाठले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी सोनं खरेदी चिंतेचा विषय बनला होता. मात्र आज जून महिन्यातील विक्रमी घसरणीमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजचा भाव हा गेल्या 5 महिने 15 दिवसांतील म्हणजेच 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर असल्याने आजचा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
Gold Investment
gold and silver
gold rates in india
silver rates
current gold rates in India
gold import impact
current silver rates
live gold and silver rates
June 2026 gold silver rates