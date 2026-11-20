Gold Rate Today Mumbai: दिवाळीनंतर सोनं आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण सुरू असून, आज 20 नोव्हेंबरला सोन्याने वर्षभरातील एका दिवसातील मोठ्या घसरणीची नोंद केली. सराफा बाजार उघडताच सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 5,120 रुपयांनी घसरला. गेल्या तीन दिवसांत सोनं जवळपास 10,500 रुपयांनी स्वस्त झालं असून, दिवाळीनंतर आतापर्यंत भावात सुमारे 19 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे..गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,25,720 रुपयांना विकलं जात आहे. 22 कॅरेट सोनं 1,15,250 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं चक्क 94,330 रुपयांना विकलं जात आहे..PF Update: नोकरी संपली तरी पैशांची चिंता नको! EPFO आणणार नवी सुविधा, दरमहा मिळणार PF चे पैसे; काय आहे SWP प्लॅन?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, नाशिकसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.24 कॅरेट सोनं - 1,25,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,557 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,510 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 94,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 9,418 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात चांदीचा भाव 1,75,000 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. दिवाळीपासून चांदीच्या दरात आतापर्यंत सुमारे 30 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे..SIP Investment: SIP मध्ये पैसा कमवायचा असेल तर किती वर्षे गुंतवणूक करावी? 7 वर्षांचा नियम काय? रीपोर्टमधून मोठा खुलासा!.कमोडिटी बाजारसराफा बाजार MCX वर 10 वाजता सोनं 5,400 रुपयांनी घसरून घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,22,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीही 9,000 रुपयांनी घसरून प्रति किलो 1,48,400 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. चांदीचा हा भाव उच्चांकापासून 2 लाख 72 हजारांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.