Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव?

Gold Rate in Maharashtra : डिसेंबर महिन्यात रेपो दरातील कपातीनंतर देशभरात सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ दिसून आली. दिवसेंदिवस सोन्यामध्ये होत असलेली गुंतवणूक आणि त्यामुळे वाढत जाणारे भाव सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय बनत आहे. मात्र, २९ डिसेंबरच्या बाजारात सोन्याच्या भावात घसरण बघायला मिळाली. Goodreturns च्या अहवालानुसार, आजच्या दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,४१,८६० रुपये इतका आहे जो काल १,४२,५७० रुपये इतका होता. तर २२ कॅरेट प्रति तोळा सोन्याचा आजचा भाव १,३०,०५० रुपये इतका आहे..मागच्या एका आठवड्यात सोन्याचा भाव तब्बल ७,०४० रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस सोनं १.५ लाखांचा टप्पा पार करणार का अशी शंका सर्वसामान्यांना लागून होती. मात्र आज सोन्याच्या भावात झालेली घसरण सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. पुढे काय होणार? देशातील प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भावशहर २२ कॅरेट २४ कॅरेटदिल्ली ₹१,३०,०५० ₹१,४१,८६०मुंबई ₹१,२९,९०० ₹१,४१,७१०कोलकाता ₹१,२९,९०० ₹१,४१,७१०चेन्नई ₹१,३०,०२० ₹१,४२,०४०.चांदीही स्वस्त देशभरात सोन्याच्या भावासोबत आज चांदीच्या भावतही घसरण बघायला मिळाली. आज, २९ डिसेंबर रोजी, दिल्लीमध्ये चांदी प्रति किलो २,५८,००० रुपयांना विकली जात आहे. इतर महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये मुंबई आणि कोलकातामध्येही चांदीचा भाव २,५८,००० इतकाच आहे. दरम्यान, सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये मिळत असून आजचा भाव प्रति किलो २,८१,००० रुपये आहे, याचा अर्थ चार मोठ्या महानगरांमध्ये, सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये आहे. महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचे भावशहर सोनं (२४ कॅरेट प्रति तोळा) चांदी( प्रति किलो)मुंबई ₹१,४१,७१० ₹२,५८,०००पुणे ₹१,४१,६८० ₹२,५८,०००नागपूर ₹१,४१,६८० ₹२,५८,०००जळगाव ₹१,४१,६८० ₹२,५८,०००कोल्हापूर ₹१,४१,६८० ₹२,५८,०००