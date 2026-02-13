Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सोनं 2,600 रुपये तर चांदी 15 हजारांनी स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today : भारतीय संस्कृतीमध्ये सोनं आणि चांदी या दोन्ही धातूंना प्रचंड महत्त्व दिले जाते. अशातच मागच्या महिन्यात देशभरात सोन्याची भाव गगनाला भिडले होते. मात्र गेल्या 2 आठवड्यात सोनं-चांदीच्या भावात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यात आज पुन्हा सराफा बाजारात भाव घसरले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे..सोन्याचा भाव Goodreturn च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,620 रुपयांनी घसरला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,55,930 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भावही प्रति 10 ग्रॅम 1,42,950 रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान, मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,55,780 रुपये इतका आहे तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,42,800 रुपये आहे. देशभरात उत्पादन शुल्क, राज्य कर आणि मेकिंग शुल्कामुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या किमती बदलतात..8th Pay Commission : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार का? सरकारचं संसदेत स्पष्ट उत्तर.चांदीचा भाव Goodreturn च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीच्या भावात 15,000 रुपयांची घट झाली आहे. आज दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,80,000 रुपयांवर पोहचला आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावदेशभरातील घसरणीचा परिणाम राज्यातही झाला आहे. आज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर आणि जळगाव आदि. सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,55,780 रुपये इतका आहे. तर दगिन्यांमध्ये प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,42,800 रुपये इतका आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,80,000 रुपये इतका आहे. .MCX बाजारातील भाव MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव 1,54,200 प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 2,41,700 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. .Gold, iPhone, Laptop Duty Free: परदेशातून ड्युटी-फ्री सामानाची मर्यादा वाढली! आता सोनं, मोबाइल, लॅपटॉपवर किती कस्टम्स माफी मिळणार?.सोन्याच्या भावात अस्थिरता का?2025 मध्ये झालेल्या जबरदस्त तेजी नंतर 2026 मध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. दोन्ही धातूंनी आपल्या उच्चांकापासून अनुक्रमे सुमारे 16% आणि 43% इतकी घसरण नोंदवली आहे. मजबूत होत असलेला अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकन फेड रिझर्वच्या व्याजदर धोरणाबाबतच्या अपेक्षा यांसारख्या बदलत्या जागतिक आर्थिक संकेतांमुळे गुंतवणूकदार संभ्रमात असून, त्याचा परिणाम किमतींवर होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.