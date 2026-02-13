Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सोनं 2,600 रुपये तर चांदी 15 हजारांनी स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today : या आठवड्यात सलग चार दिवस वाढ झाल्यानंतर कालपासून सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरले आहे, यामुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
Gold Rate Today: Gold Down 17%, Silver Slumps 44% From Peak — Check City-Wise Prices

Gold Rate Today: Gold Down 17%, Silver Slumps 44% From Peak — Check City-Wise Prices

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Silver Rate Today : भारतीय संस्कृतीमध्ये सोनं आणि चांदी या दोन्ही धातूंना प्रचंड महत्त्व दिले जाते. अशातच मागच्या महिन्यात देशभरात सोन्याची भाव गगनाला भिडले होते. मात्र गेल्या 2 आठवड्यात सोनं-चांदीच्या भावात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यात आज पुन्हा सराफा बाजारात भाव घसरले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Market Volatility and Investments

Related Stories

No stories found.