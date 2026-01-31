Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं 19 हजार तर चांदी 98 हजारांनी स्वस्त! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Silver Price Today : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन फेडच्या अध्यक्षपदासाठी नवीन उमेदवाराचे नामांकन केल्यामुळे जागतिक स्तरावर कडक मौद्रिक धोरणाची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे अमेरिकी डॉलर मजबूत झाला आणि आधीच जास्त भावात असलेल्या सोनं-चांदीवर मोठा दबाव आला आणि किंमती घसरल्या.
Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today : भारताच्या MCX बाजारात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 19 हजारांनी उतरून 1,49,075 रुपये तर चांदीचा भाव प्रति किलो तब्बल 98 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,91,922 रुपये झाला आहे. जागतिक सोनं बाजारात शुक्रवारपासून जोरदार नफावसुली सुरू झाली आणि त्यामुळे कालपासून सोन्या-चांदीच्या भावात ही जोरदार घसरण झाली आहे.

