Gold Rate Today : सोनं 19 हजार तर चांदी 98 हजारांनी स्वस्त! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold Price Today : भारताच्या MCX बाजारात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 19 हजारांनी उतरून 1,49,075 रुपये तर चांदीचा भाव प्रति किलो तब्बल 98 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,91,922 रुपये झाला आहे. जागतिक सोनं बाजारात शुक्रवारपासून जोरदार नफावसुली सुरू झाली आणि त्यामुळे कालपासून सोन्या-चांदीच्या भावात ही जोरदार घसरण झाली आहे. .सराफा बाजारात सोन्याचा भाव Goodrerturns च्या आकडेवारीनुसार आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 9 हजारांनी स्वस्त झालं असून आजचा भाव 1,60,730 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,47,350 रुपये आहे. .Gold Rate : बजेटनंतर सोनं स्वस्त होणार? सरकारच्या निर्णयांमुळे खरेदी होणार सोपी!.चांदीचा भाव सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीचा भावात मोठी घसरण झाली आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सलग 2 दिवसांत चांदी 60 हजारांनी स्वस्त झाली आसून आज सकाळचा भाव प्रति किलो 3,50,000 रुपये आहे. .महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचा भाव राज्यातही सोनं-चांदीचे भाव घसरले आहेत. शनिवारी मुंबई, नागपूर, पुणे, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,60,580 रुपये आहे तर दागिने बनविण्यासाठी मुख्यतः वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,47,200 रुपये आहे म्हणजेच प्रति ग्रॅम 14,720 रुपये आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 3,50,000 रुपये आहे..Gold Rate Today : सोनं-चांदी कोसळली! जानेवारीत पहिल्यांदाच एवढी मोठी घसरण, पाहा आजचे भाव .भाव आजून कमी होणार तज्ञांच्या मते, देशांतर्गत बाजारात सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे, कारण दागिने उद्योगातील मागणी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सोनं व चांदीवरील आयात शुल्कात कपात जाहीर करू शकते, असं शक्यता आहे. त्यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो आणि भाव घसरण्याची शक्यता आहे.