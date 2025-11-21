Gold Rate Today : देशभरात सोने आणि चांदी स्वस्त! तुमच्या शहरातील आजचा भाव जाणून घ्या

Summaryसोन्याचे भाव आज अचानक घसरले असून दिल्लीत २४ कॅरेट १,२४,४०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहेत.२२ कॅरेट सोनं दिल्लीत १,१४,०४० प्रति १० ग्रॅमवर आले आहे.मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे व बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट १,२४,२५० आणि २२ कॅरेट १,१३,८९० रुपये आहे..सोन्याच्या किमतीत सतत चढ-उतार होत असतात, आज सोने पुन्हा स्वस्त झाले आहे. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२४,४०० रुपयांवर आलाय. देशभरातील इतर शहरांमध्येही सोन्याचे भाव घसरले. कमकुवत जागतिक कल आणि मजबूत डॉलरमुळे सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत किमतींवर परिणाम झाला आहे. सोन्याची जागतिक स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,०६१.५३ डॉलर्सवर घसरली आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील ताज्या सोन्याचे भाव जाणून घेऊया. .दिल्लीमध्ये सोन्याचा भावदिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२४,४०० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ११४,०४० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याची किंमत सध्या प्रति १० ग्रॅम ११३,८९० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२४,२५० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२४,२५० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११३,८९० रुपये आहे..चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच चांदीची किंमतही घसरत आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम १६४,९०० रुपये झाली. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $५०.७३ वर पोहोचली आहे. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात..FAQs प्रश्न 1: आज सोन्याचे भाव का घसरले? उत्तर: जागतिक बाजारात कमजोर ट्रेंड तसेच डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली आणि त्यामुळे किमती घसरल्या.प्रश्न 2: दिल्लीमध्ये सध्या २४ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? उत्तर: दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,२४,४०० आहे.प्रश्न 3: २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे? उत्तर: २४ कॅरेट सोने शुद्ध असते, तर २२ कॅरेटमध्ये थोड्या प्रमाणात इतर धातू मिसळलेले असतात, त्यामुळे ते अधिक मजबूत असते.प्रश्न 4: इतर शहरांमध्ये सोन्याचे दर किती आहेत? ( उत्तर: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट ₹१,२४,२५० आणि २२ कॅरेट ₹१,१३,८९० प्रति १० ग्रॅम आहे.प्रश्न 5: चांदीचा सध्याचा दर किती आहे? उत्तर: चांदीचा दर सध्या ₹१,६४,९०० प्रति किलो आहे.प्रश्न 6: आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा भारतीय किमतींवर कसा परिणाम होतो? उत्तर: डॉलरचे मूल्य, आंतरराष्ट्रीय मागणी-पुरवठा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांचा थेट परिणाम भारतातील सोने-चांदीच्या किमतींवर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.