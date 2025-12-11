Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचा भाव अचानक वाढला, चांदीतही मोठी उसळी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Rate Mumbai : अमेरिकन फेडने व्याजदरात 0.25% कपात करून दर 3.50–3.75% केला. व्याजदर घटल्याने सोन्यात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. चांदीचा दर प्रति किलो ₹1,99,100 झाला असून या वर्षी चांदी 114% महागली आहे.
Latest gold and silver price update showing rising 24K and 22K gold rates across major Indian cities after the US Fed interest rate cut.

Latest gold and silver price update showing rising 24K and 22K gold rates across major Indian cities after the US Fed interest rate cut.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

India Gold Rate : आज ११ डिसेंबर रोजी सकाळी सोन्याचे भाव वाढले. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,४७० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,३२० रुपयांवर पोहोचला. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने डिसेंबरच्या बैठकीत प्रमुख व्याजदरात ०.२५% कपात केली. हा दर आता ३.५०-३.७५% इतका आहे. यामुळे सोन्याच्या गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते.

Loading content, please wait...
gold
Gold Investment
gold and silver
gold price today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com