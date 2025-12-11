Gold Rate Today : सोन्याचा भाव अचानक वाढला, चांदीतही मोठी उसळी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

India Gold Rate : आज ११ डिसेंबर रोजी सकाळी सोन्याचे भाव वाढले. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,४७० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,३२० रुपयांवर पोहोचला. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने डिसेंबरच्या बैठकीत प्रमुख व्याजदरात ०.२५% कपात केली. हा दर आता ३.५०-३.७५% इतका आहे. यामुळे सोन्याच्या गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. .प्रमुख व्याजदरांमध्ये घट झाल्यामुळे बाँडवरील उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यासारख्या सुरक्षित मालमत्तेत गुंतवणूक वाढवू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४२०१.७० डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दर जाणून घेऊया....दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १३०,४७० रुपयांवर आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११९,६१० रुपयांवर आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११९,४६० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,३२० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,३२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११९,२९० रुपये आहे..Gold Rate Today : सोने सलग दुसऱ्या दिवशी महागले, चांदीनेही गाठला उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.सोन्याप्रमाणेच, ११ डिसेंबर रोजी चांदी देखील वाढली. किंमत प्रति किलोग्रॅम १९९,१०० रुपये झाली. या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या किमती ११४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $६१.६० आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.